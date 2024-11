Deze 5 automerken proberen jou te verleiden met dubbele EV-subsidie

Nieuws

Is dit het moment om te switchen naar elektrisch rijden? Vijf grote automerken knikken heel hard van ‘ja’ en proberen jou daarvan te overtuigen door de EV-subsidie van 2950 euro te verdubbelen tot 5900 euro. Dat zet je toch aan het denken …

Hieronder zetten we de vijf automerken op een rij. Het is goed om te weten dat je maximaal twee maanden de tijd hebt om een keuze te maken, want dan is het jaar (en dus de subsidieregeling) voorbij. En we schrijven ‘maximaal’ omdat de subsidiepot waarschijnlijk al eerder leeg raakt. Dus heb je interesse in een nieuwe elektrische auto, sla dan snel toe.



Deze 5 merken verdubbelen de EV-subsidie

Bij elk automerk vermelden we om welke modellen het gaat. Sommige modellen vallen af omdat ze überhaupt te duur zijn voor subsidie (Kia EV9), of te nieuw en spraakmakend om nu al in de uitverkoop te zetten (Renault 5).

1. Ford

Ford verdubbelt de EV-subsidie met 2950 euro extra voordeel op de Ford Explorer. Om precies te zijn de Limited Edition. De nieuwe Ford Capri zit boven de subsidiegrens en doet niet mee. Nou ja, een beetje dan: Ford geeft 1000 euro korting op de Capri.

2. Hyundai

Dankzij de Hyundai Inster zijn we in de ban van subsidieverdubbeling. Hyundai startte de actie toen het de prijzen van het elektrische ruimtewondertje bekendmaakte. Nog een elektrische Hyundai die profiteert van 2950 euro ‘Smart bonus’ is de Hyundai Kona Electric. De korting die je krijgt op een Ioniq 5 en Ioniq 6 is bijna gênant: 5000 euro Smart bonus bovenop de eventuele EV-subsidie.



3. Kia

De nieuwe Kia EV3 verkoopt zichzelf, maar de Kia EV6 kan wel een financiële schop onder de kont gebruiken. Het instapmodel van 44.995 euro wordt 5900 euro goedkoper dankzij de 1-2-punch van SEPP- en Kia-subsidie. Kopers van een elektrische Kia Niro worden niet gematst.



4. Nissan

De Nissan Leaf is zo vaak in de aanbieding, dat het lijkt alsof de Nissan-dealer ook genoegen zou nemen met een handvol knikkers en een stroopwafel. Voor een Nissan Ariya met dubbele subsidie moet je een exemplaar uit voorraad kopen. Strikt genomen geeft Nissan voorraadkorting, geen subsidieverdubbeling. Maar het resultaat is hetzelfde: 2950 euro korting.

5. Renault

Op de website staat: Renault verdubbelt de overheidssubsidie**. Zie je die twee sterretjes? Die verwijzen naar kleine lettertjes waarin staat dat alleen de Megane en de Scenic in aanmerking komen voor de Renault-subsidie. En dat de actie loopt tot 31 december 2024. Dûh.

EV-subsidie en private lease

De kleine lettertjes van de Renault-actie vermelden ook dat de actie niet te combineren is met private lease. Bij Hyundai net zo en we vermoeden dat de andere automerken ook eisen dat je de auto koopt of financiert.

