Waarom de Hyundai Inster Cross 8590 euro duurder is dan een gewone

De nieuwe Cross-uitvoering is de topversie van de Hyundai Inster. Hij laat ons schrikken. Niet met zijn ruige voorkomen, maar met zijn prijs van 32.885 euro. Dit is er aan de hand.

Het prijsverschil tussen de goedkoopste Hyundai Inster (24.295 euro) en de nieuwe Inster Cross (32.885 euro) bedraagt 8590 euro. Nou is dat geen eerlijke vergelijking, want het basismodel heeft minder vermogen en een kleinere batterij.

Maar zelfs als je een versie neemt met 115 pk en 49 kWh, kun je al voor 25.995 euro instappen (E-Motion 49 kWh). Dan bedraagt het verschil nog altijd bijna 7 mille. Dat zit ‘m in de aankleding en de luxe.

Zo herken je de Hyundai Inster Cross

Voordat we dieper in de prijslijst duiken, kijken we eerst wat de Inster Cross uniek maakt. Het design van het elektrische stadsautootje werd opgestoerd met robuust ogende bumpers en een skidplate. Op de hoofdfoto staat hij afgebeeld met een imperiaal dat avontuurlijke plannen aanwakkert, maar helaas niet leverbaar is. Balen.

De matte groene kleur heet Amazonas Green Matte en is alleen leverbaar voor de Cross. Maar je moet er wel voor bijbetalen (895 euro), anders krijg je een witte. We zijn ook gecharmeerd van de nieuwe 17-inch wielen en dat komt vooral omdat we het 17-inch lichtmetaal van de gewone Inster niet zo mooi vinden.

De Inster Cross heeft ook unieke bekleding: Dark Pebble Gray. Dat is een donkere stof met limegroene accenten. Een van die accenten is een felgekleurde streep onderlangs de middenconsole die het donkere interieur wat opvrolijkt. De Inster is ook leverbaar met een beige interieur, maar dat was en blijft gereserveerd voor de Evolve-uitvoering in botergeel.

Onofficiële meerprijs van 1000 euro

Eigenlijk betaal je 1000 euro extra om in zo’n Inster met stoere looks te rijden. Want het ‘oude’ topmodel van de Inster – de Evolve Sky Plus van 31.885 euro – wordt als het ware opgevolgd door de Cross Sky Plus van 32.885 euro.



Het grote pluspunt van deze topversies is dat ze standaard beschikken over beide optiepakketten: zowel het Winter Pack (t.w.v. 995 euro) als het Tech Pack (t.w.v. 1295 euro) zijn bij de prijs inbegrepen. Het woordje ‘Sky’ in de naam verklapt dat ze ook een schuif-/kanteldak hebben, maar dat is niet uniek. De een-na-duurste uitvoering heeft 'm ook (de Evolve Sky).

Uitvoeringen Hyundai Inster op een rij

E-motion (42 kWh, 97 pk) - 24.295 euro

E-motion (49 kWh, 115 pk) - 25.995 euro

Pulse (49 kWh, 115 pk) - 27.295 euro

Evolve (49 kWh, 115 pk) - 28.795 euro

Evolve Sky (49 kWh, 115 pk) - 29.595 euro

Cross Sky Plus (49 kWh, 115 pk) - 32.885 euro

Conclusie

Als je de een-na-duurste uitvoering van de Hyundai Inster pakt - de Evolve Sky van 29.595 euro – en je telt daar de meerprijs van het Winter Pack (995 euro), het Tech Pack (1295 euro) en de onofficiële meerprijs van de Cross-outfit (1000 euro) erbij op, dan snap je waarom het nieuwe topversie 32.885 euro kost.