Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 15 (2025)

Nieuws

Alweer een week voorbij! Op autoreview.nl kijken we terug op de afgelopen zeven dagen. Daarin werden wederom een paar auto's goedkoper, maar iets wat echt iedere autobezitter nodig heeft, werd juist fors duurder. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

Top - Betaalbare elektrische Hyundai Inster wordt nog betaalbaarder

Hyundai geeft korting op de elektrische Hyundai Inster. Maar het is geen vast bedrag dat eraf gaat, de korting verschilt per uitvoering. Zo werkt de upgrade-actie.

Top - Volvo EX30 krijgt premium concurrent: Audi Q2 e-tron

De Audi A1 en Q2 op benzine krijgen definitief geen opvolger, en dus komt er ruimte in het modellengamma van Audi. Lang zitten ze in Ingolstadt niet zonder compact model, want de nieuwe Audi Q2 e-tron laat niet lang meer op zich wachten.

Top - Ook betaalbare EV's straks in 5 minuten volgeladen

Met het nieuwe EV-platform van BYD wordt snelladen met 1000 kW mogelijk en dus zit de batterij binnen 5

minuten vol. Maar het wordt nog beter: de techniek verschijnt al snel en is bovendien goedkoper dan je zou verwachten.

Flop - Staat jouw gestolen auto in dit rijtje? Dat is dan dubbel balen

De Toyota RAV4 is de meest gestolen auto van Nederland. En van alle RAV4’s die zijn gestolen, is ruim 59 procent nog steeds niet teruggevonden. Maar er zijn auto’s waarbij de kans nóg kleiner is dat je ‘m ooit terugziet.

Flop - Goedkope WA-verzekering voor je oude auto? Dat valt vies tegen

Het verzekeren van een auto is afgelopen jaar fors duurder geworden. Opvallend: mensen met een oude of goedkope auto zijn het zwaarst de klos. Net als trouwe klanten, trouwens.

Flop - Huh, waarom wil Skoda geen broertje van de Volkswagen ID.2 bouwen?

Toen de Volkswagen ID.2, Cupra UrbanRebel en later ook de Volkswagen ID.1 werden gepresenteerd, fantaseerden we al over een mogelijke variant van Skoda. Maar nu valt deze droom in duigen ...