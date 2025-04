Autoverzekeringen flink duurder: mensen met oude auto het zwaarst de klos

Nieuws

Het verzekeren van een auto is afgelopen jaar fors duurder geworden. Opvallend: mensen met een oude of goedkope auto zijn het zwaarst de klos. Net als trouwe klanten, trouwens.

Vergelijkingssite Pricewise becijferde dat de premies voor autoverzekeringen in maart 2025 met gemiddeld met 1,8 procent zijn gestegen ten opzichte van vorige maand. Valt mee, zou je zeggen. Maar duik je wat dieper in de cijfers, dan is er meer aan de hand.



Vooral de stijging van de verplichte WA-dekking doet de wenkbrauwen fronsen. Mensen die enkel voor een WA-verzekering kiezen, hebben doorgaans een oudere en/of goedkope auto. Opmerkelijk genoeg is de premie daarvan meer gestegen dan de premie voor allrisk. In cijfers: dat is 5 tegen 0,7 procent.



Sterke premiestijgingen ten opzichte van 2024

Maar daar blijft het niet bij, want verzekeraars passen hun premies veel vaker aan dan eens per jaar. En met meerdere maandelijkse prijsaanpassingen, lopen de premies over een langere periode nog veel sterker op. Zo was de WA-premie in maart dit jaar liefst 15 procent hoger dan in maart 2024. Voor de WA+ was de premie 14 procent hoger en voor de allrisk 10 procent.

WA+ nauwelijks duurder dan WA

Ook op de langere termijn zijn het dus de WA-verzekerden - oftewel de mensen met de goedkoopste en/of oudste auto’s - die de grootste prijsstijging incasseerden.



Ook interessant: als je de grafiek goed bekijkt, dan zie je dat een WA+-verzekering nauwelijks duurder is dan een verzekering met alleen WA-dekking. Opmerkelijk, omdat WA+ bijvoorbeeld wél uitkeert bij onder meer stormschade en diefstal. Zie het artikel hieronder.

Trouwe klanten autoverzekeraars benadeeld

Een ander opvallend feit is dat loyaliteit niet altijd loont, waar het autoverzekeringen betreft. In tegendeel zelfs. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) concludeerde na onderzoek dat bijna de helft van de verzekeraars de trouwste clientèle meer premie laat betalen dan nieuwere klanten.

Dit komt bij bijna de helft van de verzekeraars voor. Op deze manier verdienen die maatschappijen 19 tot 30 procent meer aan mensen die al jarenlang honkvast zijn. Kortom, alle reden om te checken of het geen tijd is om over te stappen!

