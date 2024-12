Levenslang voor appende brokkenpiloten achter het stuur

Nieuws

Vier verzekeringsmaatschappijen stellen appen achter het stuur sinds 1 december 2024 gelijk met drugs- en drankgebruik. Dat kan voor een appende brokkenpiloot levenslange gevolgen hebben.

Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Inshared openen het offensief op appende en gamende bestuurders. Sinds 1 december 2024 behandelen deze vier grote verzekeringsmaatschappijen ongeoorloofd telefoongebruik achter het stuur op dezelfde manier als rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Schade niet verzekerd



Dat wil zeggen dat je niet verzekerd bent als je een ongeval veroorzaakt terwijl je met je telefoon in de hand zit te appen, bellen of gamen. Als de schade beperkt blijft tot je eigen duizendeuro-auto en een lantaarnpaal, is dat nog tot daaraan toe. Berokken je daarentegen ook schade aan medeweggebruikers, kan dit vergaande gevolgen hebben.



De vernieuwde Volkswagen T-Cross Rij nu de stoere Volkswagen T-Cross. Ideaal voor in de stad met genoeg ruimte voor vakantie.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Miljoenen schade door inkomensverlies



Alleen blikschade kan al in de tienduizenden euro’s lopen, maar als er door de appende bestuurder mensen gewond raken, lopen de kosten op tot immense bedragen. Laat staan als er door toedoen van ongeoorloofd telefoongebruik een medeweggebruiker levenslang arbeidsongeschikt raakt of overlijdt.

In die laatste twee gevallen kan letselschade tot in de honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s lopen. Zeker als er voor het slachtoffer of diens nabestaanden sprake is van inkomensverlies.



Volg alle nieuws over boetes, verzekeringen en verkeer.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Als iemand met een hoog inkomen - laten we zeggen 150.000 euro per jaar - in de bloei van zijn carrière zodanig invalide raakt dat hij of zij niet meer kan werken, kan dat tot een claim van meer dan 3 miljoen euro leiden. Er wordt namelijk berekend wat iemand in de rest van zijn werkzame bestaan nog had kunnen verdienen als het ongeval nooit had plaatsgevonden.

Verzekeraar verhaalt schade op brokkenpiloot



De verzekeraar van de appende automobilist is wettelijk verplicht die schade te betalen. Maar bij ernstig verwijtbaar gedrag als appen achter het stuur, zal de verzekering de schade weer willen verhalen op de verzekerde.



Mits er tenminste voldoende bewijs is dat de verzekerde inderdaad de fout is ingegaan. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van getuigenverklaringen, beelden van verkeerscamera’s en dashcams, evenals de telefoongegevens van de appende brokkenpiloot zelf.

Levenslang afbetalen



Aangezien maar weinig mensen een miljoenenclaim uit eigen zak kunnen ophoesten, zal in veel gevallen beslag worden gelegd op het salaris en de persoonlijke eigendommen. In het ernstigste geval kan er zelfs een persoonlijk faillissement volgen. Zo kan iemand de rest van zijn of haar leven vastzitten aan een betalingsregeling omdat de verzekeraar de slachtoffers schadeloos moet stellen.



Keihard signaal aan appende bestuurders



Uit eerder onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bleek dat driekwart van de weggebruikers weleens een telefoon achter het stuur gebruikt. Blijkbaar werkt de boete van 420 euro die hierop staat, te weinig afschrikwekkend. Simpelweg omdat de pakkans heel klein is.



Met de nieuwe bepalingen in hun polisvoorwaarden geven Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Inshared een duidelijk signaal af dat dit risicovolle telefoongebruik onacceptabel is. Wellicht dat een levenslang bestaan als schade-aflosser de appende bestuurder op andere gedachten kan brengen.