De Mazda die je vroeger wilde hebben maar niet kon betalen, keert terug

Nieuws

We roepen het nog maar een keer: voor gave sportauto's die je niet de kop kosten, moet je in Japan zijn. Na Toyota en Honda werkt nu ook Mazda aan de terugkeer van een auto die je vroeger wilde hebben, maar niet kon betalen.

Toyota hint al een tijdje op een mogelijke comeback van de Toyota Celica. Ook doen geruchten de ronde dat de MR-2 terugkeert. Dat zou zomaar kunnen gebeuren, Toyota wekte al eerder de Toyota GR Supra tot leven.

Een ander Japans automerk dat een oude naam uit de kast trekt, is Honda. In de eerste helft van 2026 wordt de Honda Prelude aan het aanbod toegevoegd. Geen SUV, geen crossover en zelfs geen fastback, maar net als vanouds een 3-deurs coupé, weliswaar met een hybride aandrijflijn.



Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Het derde Japanse merk dat een beroep doet op zijn heritage, is Mazda. Natuurlijk: de Mazda MX-5 krijgt een opvolger. De enige nog betaalbare roadster verdwijnt niet, belooft Mazda. Maar de Japanners willen ook de RX-7 terughalen. Inclusief wankelmotor, die ook te vinden was in de eerste en tweede generatie RX-7.

Keert de Mazda RX-7 echt terug? Met onze wekelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Op motor1.com lezen we dat het technische hoofd van Mazda, Ryuichi Umeshita, heeft gezegd dat de nieuwe RX-7 een apart model wordt, dus naast de nieuwe Mazda MX-5. "De Mazda Iconic SP is een grote kanshebber als opvolger van de RX-7", zegt hij. Al wil hij nog niet bevestigen dat de auto daadwerkelijk RX-7 gaat heten.

Om je geheugen even op te frissen: de Mazda Iconic SP werd in de herfst van 2023 onthuld, zie het bericht hieronder.

De Mazda Iconic SP is vooralsnog een concept car, maar lijkt zo vergevorderd dat het zonde is als Mazda het hele project overboord gooit. Hij is rood, heeft twee portieren en meet 4,18 meter lang en 1,15 meter hoog. Dat maakt ‘m 26 cm langer en 8 cm láger dan een Mazda MX-5.

De Iconic SP is elektrisch met een wankelmotor als generator, zoals de huidige Mazda MX-30 R-EV. Maar Mazda denkt ook aan een versie met wankelmotor die de wielen wél aandrijft. Een volledige elektrische 'RX-7' is technisch mogelijk, maar gaat er niet komen, zegt Mazda.