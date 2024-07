Nieuws

Met betaalbare snelle jongens als de Honda Civic CRX en elegante coupés als de Honda Prelude, waren veel Nederlanders vroeger 'happy with Honda'. Met een gloednieuwe Prelude wil het merk weer meer vrienden maken. Gaat dat lukken?



Honda beweegt zich op de Nederlandse markt al jaren in de kelder van de verkoophitlijsten. Een echt bestsellermerk is Honda hier nooit geweest, wel kende het decennialang een trouwe vriendenkring. Dat waren autokopers die waarde hechtten aan een vlotte vormgeving, sportief getinte rijeigenschappen, mooie techniek en een bovengemiddelde betrouwbaarheid.

Honda's als liefhebbersauto's



Heel goedkoop waren Honda's nooit, al boden de snelle versies van de Civic jarenlang veel rijplezier voor het geld. De Honda Prelude en Accord Aerodeck en Coupé spraken vooral liefhebbers van klassieke, elegante coupélijnen aan.



Met de millenniumwissel kwam de klad in Honda's Nederlandse verkoopcijfers, al zorgde de Honda Civic Hybrid van 2008 tot en met 2010 voor een korte opleving. Inmiddels zijn de Accord en de Prelude allang verdwenen en heet de snelle Honda Civic niet langer CRX, maar Type R. En betaalbaar is zo'n snelle Civic allang niet meer.

Volg het nieuws over de Honda Prelude op de voet met onze nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Honda Prelude als traktatie voor 25 jaar hybride-techniek



Net als alle andere automerken richt Honda zich momenteel vooral op SUV's. Maar om 25 jaar hybride-techniek te vieren, komt daar over een tijdje ook weer een fraaie coupé bij: de nieuwe Honda Prelude Hybrid. Een kwarteeuw geleden begon Honda's hybride-historie immers ook met een coupé: de compacte Insight.



Die Insight was tevens de eerste in serie geproduceerde hybride-auto die het Europese continent betrad - vóór de Toyota Prius. Daarna volgden nog talloze andere hybrides, waarvan vooral de Civic sedan hier grote successen boekte als voordelige leaseauto.

Brug tussen verleden en toekomst



Na de onthulling van het conceptmodel op de Japan Mobility Show in 2023, belooft de nieuwe Honda Prelude nu ook als productiemodel een brug te slaan tussen verleden en toekomst. Om die belofte kracht bij te zetten, showen de Japanners de Prelude binnenkort op het Goodwood Festival of Speed.



De originele Honda Prelude maakte zijn Europese debuut 45 jaar geleden. Nota bene op de AutoRAI in Amsterdam. Het was een 2+2 met een lange motorkap, moderne motoren en rondom onafhankelijke wielophanging. Uiteindelijk kwamen er vijf generaties Prelude, waarvan de laatste in 2001 zijn zwanenzang zong.



De nieuwe Honda Prelude combineert volgens de fabrikant stijl, sportieve prestaties en efficiëntie. Daarmee zet-ie de toon voor toekomstige Honda-modellen die klanten in heel Europa weer het typische Honda-rijplezier moeten bezorgen. Wat dat betreft borduurt Honda voort op de laatste generatie Honda NSX, een 507 pk sterke hybride-supercar die helaas aan de Europese neuzen voorbijging.

Aan de vormgeving van de Prelude vallen ons een paar dingen op. Bijvoorbeeld dat de daklijn al direct na de A-stijl begint te dalen. Maar ook dat de auto verschoond is gebleven van allerlei onnodige vouwen, luchthappers en andere drukdoenerij. Alleen subtiele spoilerlipjes op de achterklep en onder aan de neus - that's it. Lekker clean, zoals ook de vroegere coupés van het merk. Ook de minimalistische, tweespijlige grille die 'om de hoek' doorloopt naar de koplampen, kunnen we waarderen.



Vermogen Honda Prelude Hybrid



Over de techniek van de nieuwe Prelude houdt Honda de lippen nog stijf op elkaar. Het zou ons niet verbazen als de fabrikant de 204 pk sterke hybride-aandrijflijn van de Accord Hybrid (hier niet leverbaar) in de nieuwe Prelude hangt. Al mogen er wat ons betreft nog wel wat pk's bij komen, om de dynamische lijnvoering tot z'n recht te laten komen.



Wanneer komt de Prelude Hybrid op de markt?



Ben je helemaal weg van deze Prelude? Dan hoef je nog niet meteen met je dealer te gaan bellen. Honda belooft weliswaar dat de auto ook naar Europa komt, maar geeft tevens aan dat de productiestart nog tot 2027 op zich laat wachten.