Honda, met dit goedmakertje is wat ons betreft alles vergeten en vergeven

We waren een klein beetje boos op Honda. Omdat de Honda Civic elders in de wereld zo populair is, moest je als Nederlander achteraan in de rij aansluiten om er een te kunnen bestellen. Maar de Civic is weer leverbaar. En het is meteen de gaafste uitvoering die er is.

De uitvoering die sinds kort weer op de prijslijst staat, is de Civic Type R. De letter R staat voor Racing. Daar is geen woord van gelogen, want de huidige Type R op basis van alweer de elfde generatie Honda Civic is de krachtigste ooit, met een vermogen van 329 pk. De topsnelheid bedraagt 275 km/h. Dat je hem in de online car configurator op Honda.nl alleen kunt samenstellen op het circuit is niet voor niets.

Honda Civic Type R: laag en breed

Honda heeft duidelijk werk gemaakt van de Type R. Hij ligt 8 mm dichter bij de weg dan de basis-Civic met hybridetechnologie en is 90 mm breder. Pakken we de vorige Type R erbij, dan hebben we het over 13 en 15 mm. Laag en breed dus.

Wie zich bij het zien van deze Civic nog twijfelt of dit inderdaad de snelste versie van het moment is, hoeft alleen maar naar de drie centraal geplaatste einddempers en de reusachtige achterspoiler te kijken. De aluminium motorkap heeft een luchtinlaat zodat de 2,0-liter viercilinder turbomotor het niet te warmpjes krijgt. De gewijzigde neus, het uitbundige spoilerwerk rondom en de diffuser zorgen voor een optimale stroomlijn.

Dankzij de extra spoorbreedte achter is de bochtvastheid verder verbeterd. De voorwielophanging is opnieuw ontworpen en uitgerust met nieuwe onderste draagarmen die stijver zijn dan die van de vorige Type R.

Verslavend stuurgevoel

Ook de speciale lagers van de stuurkolom zorgen voor extra stijfheid. Bovendien gaan ze langer mee, belooft Honda. Slechts minimale stuurcorrecties zijn nodig om de Type-R van koers te laten veranderen. De feedback is geweldig. Honda heeft het zelf over een 'verslavend stuurgevoel' en we zijn het hier helemaal mee eens.

De Honda Civic Type R heeft voorwielaandrijving en vindt een automaat iets voor watjes. Je moet letterlijk zelf aan de bak met de 6-traps manuele transmissie. Met zijn hoogtoerige motor en de op het circuit gerichte +R-rijstand waarbij het instrumentarium alleen het hoog-nodige laat zien, is de Honda radicaler dan zijn concurrenten, zoals de Ford Focus ST. De VTEC-benzinemotor komt pas echt tot leven als de toerenteller voorbij de 6500 toeren per minuut is. Dan is de Type R nog energieker als cabaretier Jochem Myjer.

Dat Honda in tijden van klimaatopwarming en elektrificatie een auto als de Civic Type R op de markt durft te brengen, getuigt van lef. De auto heeft lak aan alles wat de kleur groen heeft. Je kunt hem zelfs niet in die kleur bestellen. De CO2-uitstoot is een stevige 186 g/km gemiddeld, maar kan oplopen tot een torenhoge 260 g/km.

Vanwege de hoge CO2-uitstoot is de aanschafprijs stevig te noemen (wat heet). De Honda Civic Type R kost in Nederland 88.560 euro. We kunnen niet boos worden op Honda, want dit is de schuld van het kabinet. In België ben je 60.000 euro kwijt.

Honda Civic Type-R test conclusie

De Honda Civic Type R vraagt om een sterke hand, maar is in ruil hiervoor bereid om alles te geven wat hij in zich heeft. Als een rottweiler die niks moet hebben moet van een aai over zijn bol, maar juist een baas nodig heeft die hem op zijn donder geeft als dat nodig is. Dan gaat-ie voor je door het vuur. Het is de meest pure hot hatch van dit moment.