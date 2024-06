Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 23 (2024)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een goedkope EV van Citroën en een dure hybride van Honda het autonieuws domineren. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – De stroom goedkope elektrische auto’s komt op gang

Citroën beloofde voor de Citroën ë-C3 een uitzonderlijk lage prijs, en ook veel gebruiksgemak, ruimte en comfort. Wat ons betreft: missie geslaagd. Maar daar blijft het niet bij. De Renault 5 komt eraan en merken als Fiat, Volkswagen, Skoda en Nissan leggen ook de laatste hand aan hun goedkope EV’s.

+ Top – Volvo laat zich niet opjagen

Wat zullen ze bij Volvo opgelucht zijn: hun grote elektrische SUV met zeven zitplaatsen is eindelijk in productie gegaan. De Zweden besloten de lancering van de Volvo EX90 uit te stellen en de software te perfectioneren. Dan maar een paar maanden langer wachten op je nieuwe auto. Zeker in deze prijsklasse (vanaf dik 80 mille), moet alles wel meteen goed zijn.

+ Top – Renault werkt aan nieuwe soort plug-in hybride

Plug-in hybrides leken tussen wal en schip te raken, maar nu investeren automerken weer in de techniek. Ook Renault is druk bezig om een nieuwe soort plug-in hybrides op de markt te brengen en de aandrijflijn zit anders in elkaar dan je zou verwachten. Een opvallend kleine benzinemotor (68 pk) werkt als generator en vult een opvallend grote batterij (EV-range: 200 km). Stekkeren kan natuurlijk ook.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

- Flop – Honda slaat ons om de oren met een prijsverhoging

De nieuwe Honda Civic werd in 2022 overladen met complimenten, maar verdween plotseling uit de prijslijsten. Nu is hij eindelijk weer te bestellen in Nederland. Maar als we de nieuwe prijslijst openslaan, schrikken we ons een hoedje … de hybride auto die we iedereen zouden willen aanraden, is peperduur geworden.

- Flop – Moderne auto's repareren is peperduur

Gaaf hè, die moderne auto's waarbij meerdere sensoren en camera's waken over jouw veiligheid en of je wel keurig binnen de lijntjes rijdt. Totdat je ondanks deze beschermengeltjes alsnog ergens tegenaan rijdt. Want dan zijn de rapen gaar. Want door al die sensoren en cameraatjes worden auto's te duur om nog na een aanrijding te repareren, zelfs bij kleine schades.

- Flop –BMW doet handbak in de ban

Dat de BMW 1-serie voorwielaandrijving kreeg, was best een schok. Maar dat-ie daardoor zijn sportieve karakter verloor, was onvergeeflijk. BMW heeft met de facelift van de 1-serie iets recht te zetten en doet meteen de handgeschakelde versnellingsbak in de ban.

Tot volgende week!