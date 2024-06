Nieuws

Gaaf hè, die moderne auto's waarbij meerdere sensoren en camera's waken over jouw veiligheid en of je wel keurig binnen de lijntjes rijdt. Totdat je ondanks deze beschermengeltjes alsnog ergens tegenaan rijdt. Want dan zijn de rapen gaar.

Door al die sensoren en cameraatjes worden auto's te duur om nog na een aanrijding te repareren, zelfs bij kleine schades. Hiervoor waarschuwt Bloomberg. Wie vroeger per ongeluk tegen zijn voorligger aanreed en de bumper van zijn auto beschadigde, liet deze simpelweg vervangen door een nieuw exemplaar, maar de tijden zijn veranderd.

Tegenwoordig is schadeherstel niet zo simpel meer; door de aanwezigheid van sensoren en camera's in de bumper, grille en achter de voorruit is het nog ingewikkelder dan achterhalen wie het met wie gedaan heeft in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden.

Verzekeraars zien de bui al hangen en verklaren de auto in dit geval liever total loss dan dat ze de torenhoge rekening van het schadeherstel moeten betalen. Dat zie je terug in de cijfers: 21 procent van schadeauto's wordt tegenwoordig total loss verklaard. Veertig jaar geleden was dit nog maar 4 procent.

Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je ook op de hoogte van auto-gerelateerde onderwerpen.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Meer total loss-gevallen dan ooit

Toegegeven: in 1984 reden we in Opel Kadetts, Volvo 340's en Ford Sierra's en lag er hooguit een polaroidcamera in het dashboardkastje, maar toch, de stijging van 4 naar 21 procent is groot. En hier blijft het niet bij. Bloomberg voorspelt dat het total loss-percentage in de komende jaren verder zal stijgen, naar gemakkelijk 30 procent. Auto's worden alleen maar complexer en dit heeft gevolgen voor het herstellen van schades, hoe klein deze ook zijn.

Ook als je nergens tegenaan rijdt, zul je de gevolgen van meer total loss-gevallen merken. En wel in je portemonnee. Grote kans namelijk dat de premies voor je autoverzekering omhoog gaan. En daarvan kun je de rijassistentiesystemen de schuld geven.