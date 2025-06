Dit is de goedkoopste SUV met private lease (hij komt uit Duitsland)

Nieuws

Veel mensen willen graag een SUV: ruim de helft van alle auto's die worden verkocht zijn zo'n hoogpotig model. De allergoedkoopste uit onze private lease vergelijker is de Opel Frontera: je kunt de Duitser al vanaf 349 euro per maand rijden!

Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.

Over de Opel Frontera

De Opel Frontera staat vanaf nu voor minimaal 349 euro in de vergelijker. Dit maakt de Duitse SUV tot de allergoedkoopste SUV. Daarbovenop is het ook nog eens een van de goedkoopste elektrische auto's uit onze private lease vergelijker. De Opel Frontera private lease je via Auto Review.

Voor dit scherpe bedrag krijg je een volwassen SUV die ook nog verrassend leuk rijdt. Heeft de EV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Hoge zit en instap - Magere actieradius + Scherpe prijs - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen + Volwassen en rijk uitgeruste auto voor zijn prijs - Instapper heeft geen centraal touchscreen

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Opel Frontera? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Specificatie Frontera Electric Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) 125 0-100 sprint (seconden) 12,1 Accucapaciteit (kWh) 44 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 18,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 305 Laadvermogen (kW) 7,4 Laadtijd (0%-100%) 4 u Snellaadvermogen (kW) 100 Snellaadtijd (20%-80%) 26 min

Opel Frontera Edition

De Opel Frontera is te bestellen in 2 uitvoeringen: de Edition en de GS. De Edition is dus de instapper, maar karig is dit uitrustingsniveau zeker niet. Standaard krijg je onder andere:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

Parkeersensoren achter

LED-verlichting rondom

Comfort-stoelen

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Lane departure-waarschuwing

10 inch digitaal instrumentarium

Opel Frontera private lease

De Opel Frontera is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Frontera private lease prijzen.

De Opel Frontera is een betaalbare en comfortabele elektrische auto. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

