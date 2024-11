Bij de Opel Frontera betaal je alleen voor wat je nodig hebt

Partnerbijdrage

Moderne auto’s doen twee dingen verkeerd: ze zijn veel te duur en puilen uit van de overbodige functies. De Opel Frontera bewijst dat het anders kan.

Laatst testten we een SUV waarbij je kon kiezen uit 9 (!) uitvoeringen. Waarom zo moeilijk doen? Het productaanbod van de Opel Frontera is lekker overzichtelijk: twee aandrijftypen, twee uitrustingsniveaus en twee optiepakketten. In de tijd die het kost om een pizza af te bakken, kun je jouw ideale Frontera samenstellen.

Twee aandrijftypen

Om maar meteen met het grote nieuws te beginnen: de elektrische versie van de Frontera (vanaf 30.499 euro) is goedkoper dan de hybrideversie (vanaf 30.999 euro) en dat zie je niet vaak in autoland. Bovendien profiteert de snelle beslisser ook nog van 2950 euro EV-subsidie.

De elektrische Frontera is 113 pk sterk en heeft een accupakket van 44 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van 310 kilometer. Komt de bodem van de batterij in zicht, dan druk je hem onderweg bij de snellader in 26 minuten weer vol.

Wil je nog een tijdje op benzine rijden, dan ga je voor de 1.2 Turbo Hybrid. Dat rijdt ook comfortabel, want je hoeft zelf niet te schakelen. De Frontera Hybrid heeft standaard een 6-trapsautomaat.

Twee uitvoeringen

In de basisuitvoering Edition betaal je alleen voor wat je nodig hebt. Dus je telefoon doet dienst als infotainment- en navigatiesysteem en de velgen zijn van staal. Must-haves als airconditioning, elektrische ramen en een pakket rijhulpsystemen heeft-ie natuurlijk ook.

De GS-uitvoering is voor iedereen die meer stijl en luxe blieft. Zo heeft het multimediasysteem een groot touchscreen en zijn de 17-inch velgen van lichtmetaal. Verder zijn de parkeersensoren achter geüpgraded naar een achteruitrijcamera en wordt het dak in een contrasterende kleur gespoten.

Twee optiepakketten

Er zijn twee optiepakketten waarmee je de Edition-uitvoering kunt aankleden: het comfortpakket en het technologiepakket. Wat erin zit, lees je op de modelpagina van de Opel Frontera. De GS-uitvoering heeft zijn eigen technologiepakket met stoel-, stuur- en voorruitverwarming en LED-mistlampen.



Conclusie

De nieuwe Opel Frontera heeft geen massagestoelen, maar wel ergonomische stoelen voor een comfortabele rit met een rustig interieurontwerp waar je relaxed van wordt. Zijn design dwingt geen status af, maar het oogt wel solide en sympathiek. En het is niet de grootste auto op het parkeerterrein bij de supermarkt, maar met een riante kofferbak van maximaal 1600 liter en binnenkort de optie om de Duitse SUV als 7-zitter uit te rusten, is dat ook helemaal niet nodig. Kortom, de Frontera heeft alle functies die je nodig hebt en biedt vooral geen overbodige zaken die je toch niet gebruikt.

