Door dit studiemodel van Opel gaan wij spontaan Manta-moppen tappen

Nieuws

Toen Opel in 2018 de GT X Experimental onthulde, was het maar de vraag of de productieversies ook zo spannend zouden worden. Toen de Opel Mokka in 2020 kwam, bleek Opel over lef te beschikken.

Opel is al een tijdje zoekende naar de juiste snaar. Het merk probeert bijna wanhopig om tussen de potpourri aan Stellantis-merken zijn Duitse identiteit te behouden. Zo beweert de fabrikant dat zijn modellen meer autobahn-proof zijn dan de concurrentie. Verder noemt Opel zichzelf bereikbaar en spannend, termen waarmee je alle kanten op kunt.

Ode aan de Opel Manta

De elektrische GT X Experimental uit 2018 legde de basis voor de huidige koers van Opel. Daarbij koos Opel voor een kleine knipoog naar het verleden, zonder dat het al te opzichtig werd. Een oud model werd op het schild gehesen; de Manta A. De grille van de GT X Experimental werd Vizor gedoopt en als je goed kijkt, zie je dat hij geïnspireerd is op deze Manta.

Dat was best risicovol, want naast talloze fans, had de Manta ook een bedenkelijke reputatie. Zoek op Google maar eens naar Opel Manta-moppen. Wat blijft er bijvoorbeeld over als een Opel Manta verbrandt? Antwoord: Een gouden kettinkje en een huilende kapster.

Auto’s voor de gewone man

Aan kleine details zie je dat Opel niet vergeten is dat het ooit auto’s bouwde voor ‘de gewone man’. De GT X Experimental werd niet overladen met hulpsystemen, maar kon ‘slechts’ niveau 3 autonoom rijden. Daarbij kan de bestuurder geen dutje doen, maar moet-ie blijven opletten. Meer camera’s en sensoren zouden de prijs te veel opdrijven en dat is niet ‘des Opels’.

Na de GT X Experimental was de Mokka (2020) de eerste Opel met het nieuwe design. Het siert Opel dat het Mokka-ontwerp nog flink leek op de concept car; niet alleen het uiterlijk, ook de afmetingen (GT X: 4,06 m, Mokka: 4,15 m) kwamen grotendeels overeen. De strook rond de portieren is bij de GT X Experimental nog opvallend geel, maar werd in de Mokka verchroomd. Na de facelift van 2025 is-ie zwart geworden.

Opel deed in 2018 de belofte dat van elk model zowel een benzineversie als een elektrische variant zou komen. Die hebben de Duitsers keurig ingelost. Zoals ook het Vizor-front is binnengedruppeld in het hele gamma. Elke nieuwe Opel heeft dus een vleugje Manta. Trouwens: waarom hebben Manta-rijders altijd een baal stro in de kofferbak? Als Anita er niet is, hebben ze tenminste iets blonds om naast te zitten.

Retro-tour

Toch heeft de nieuwe koers Opel niet het gehoopte succes gebracht. Ooit verkocht het merk alleen al in Nederland bijna 100.000 auto’s per jaar. In 2024 stokt de teller bij 8500 stuks. In heel Europa ‘doet’ Opel 330.000 auto’s. Zowel het marktaandeel als het absolute aantal verkochte Opels daalt.

Grote broer Peugeot verkoopt 560.000 auto’s en is in Europa het bestverkochte Stellantis-merk. Wereldwijd gaat die eer naar Fiat. Moet Opel dan toch wat meer op de retro-tour, zoals Renault? Niets wijst erop dat dit gaat gebeuren, want de nieuwste concept car van Opel uit 2023 heette ook weer Experimental en is juist een futuristisch hoogstandje.