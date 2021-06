Test Opel Mokka 1.2 Turbo - Net zo snel als de Mokka-e, maar veel goedkoper

Voor Opel is de nieuwe Mokka een belangrijk model. Hij zit in een segment dat al jaren een sterke groei doormaakt, daarnaast is het de eerste Opel die de Vizor-neus combineert met het nieuwe digitale dashboard. Beide worden de komende jaren de visitekaartjes waarmee Opel zich van andere merken wil onderscheiden.

Minstens zo belangrijk is dat de Mokka de enige suv van Opel is die je met zowel een volledig elektrische aandrijflijn kunt kopen, als met een traditionele verbrandingsmotor. Voor de Nederlandse markt zijn de dieselversies nauwelijks nog interessant, vandaar dat we voor onze tweede rij-impressie met de Opel Mokka voor een benzineversie kiezen. Daarbij gaan we meteen voor de dikste, met 130 pk en achttraps automaat in de sportieve GS Line-uitvoering.

Opel Mokka GS Line met rode accenten

De GS Line herken je vanbuiten aan het in een contrasterende kleur gespoten dak en de rode of zwarte accenten. Dat Opel er bij de GS-Line voor heeft gekozen om de rand rondom de grille en het merklogo zwart te spuiten, vinden we een missertje. Hierdoor komt hét design-statement van de auto, de op de Opel Manta A geïnspireerde grille, niet goed uit de verf. Het is ook weer niet zo dat de Mokka hierdoor in een muurbloempje verandert; het strakke ontwerp springt er nog steeds uit. Kies je voor de witte lak, dan krijg je rode daklijsten en 18-inch lichtmetaal met deels rode velgranden op de koop toe. Stop de verkoper 199 euro extra toe en hij laat de motorkap ook zwart spuiten - netjes wit, dus er wordt gewoon btw over betaald.



Het binnenklimaat wordt veraangenaamd door automatische airconditioning en een infotainmentsysteem met een 7-inch scherm, digitale radio, Apple CarPlay en Android Auto. Voor het grotere 10-inch scherm met navigatie rekent Opel 1099 euro extra. Wel standaard zijn een achteruitrijcamera, een adaptieve snelheidsregelaar, een noodstopassistent die zowel voetgangers als fietsers herkent, rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning.

Zeker met het grote 10-inch scherm oogt het interieur van de Mokka strak en modern, alleen vinden we het een beetje jammer dat het rechtergedeelte nog met een randje boven het dashboard uitsteekt; dat kan nog strakker. Daarentegen worden we weer blij van de fysieke knoppen voor de regeling van onder meer de temperatuur en het volume van de audio.

Een honderdsprint in 9 tellen is vlot zat

De 1,2-liter driecilinder onder de zwarte motorkap is inmiddels een oude bekende, die ook leverbaar is in tal van Opel-, Peugeot- en Citroën-modellen. Hij verhult z'n oneven cilinderaantal niet, maar onaangenaam vinden we de motorroffel niet, al zal de Mokka-e-rijder er wellicht zijn neus voor ophalen.

En als hij dan toch met z'n reukorgaan bezig is, kan-ie er tijdens een sprintduel met de snelste benzine-Mokka gelijk twee vingers in steken. Want hoewel de 1.2 met automaat maar 6 pk inlevert op de Mokka-e en tegelijkertijd 300 kilo minder weegt, kan hij hem maar net bijhouden. Een schande is dat niet, want een EV heeft direct bij het wegrijden al zijn power voorhanden, terwijl een verbrandingsmotor even op gang moet komen. Bovendien vinden we een honderdsprint van 9,1 tellen vlot zat. Wie dat per se wil, kan op de autobahn doorstomen naar de dubbele snelheid, terwijl de Mokka-e al bij 150 km/h in de begrenzer schiet - en zijn berijder in de actieradiusstress …

Uiteraard neemt ook het rijbereik van de benzinemotor af wanneer je reptielenbrein je rechtervoet aanstuurt, maar als je de snelheidsborden gehoorzaamt, kom je redelijk bij het opgegeven verbruik van 5,9 l/100 km (1 : 16,9) in de buurt. De achttraps automaat doorloopt de versnellingen doorgaans soepel en schokvrij, maar als je wilt opschieten, loopt hij af en toe een beetje achter de feiten aan.

Door zijn stoere, 'vierkante' design met een forse wielbasis en dito spoorbreedte, wekt de Mokka hoge verwachtingen op het gebied van wegligging en stabiliteit. Die worden niet beschaamd; de compacte suv laat zich vlot en met redelijk wat gevoel de hoek om sturen en helt daarbij niet te ver over. Keerzijde van de medaille is dat korte hobbels en kuilen heel goed voelbaar zijn. Golven in het wegdek en brede drempels worden juist vrij soepel genomen.

Welke is de grootste: Mokka vs. Crossland

Rest de vraag: waarom zou je als fervent Opel-fan nu een Mokka boven een Crossland verkiezen? Ze vallen grofweg in hetzelfde segment, maar hoewel de Mokka de duurste van de twee is, blijkt de Crossland iets groter en ruimer. Hij is 6,6 centimeter langer, 7,1 centimeter hoger en de wielbasis is 4,7 centimeter langer. Hierdoor zijn vooral de knie- en hoofdruimte achterin beter voor elkaar. Ook met zijn bagageruimte verslaat de Crossland zijn jongere broertje: 410 tegen 350 liter.

Toch is de Mokka de betere vakantie-auto voor mensen met een vouwwagen of caravan. Er mag 1200 kg geremd gewicht aan de Mokka-haak. Bij de Crossland is dit slechts 840 (benzineversies) tot 870 kg (diesel). Los van de praktische voor- en nadelen ten opzichte van de Crossland, zouden wij sowieso voor de Mokka gaan. Simpelweg omdat we hem er stukken stoerder en jonger vinden uitzien, zeker als GS Line of Ultimate.



Conclusie

Met de Opel Mokka is het compacte suv-segment een blits model rijker. Anders dan de modellen van de Volkswagen-groep heeft de Mokka een duidelijk eigen gezicht en hij rijdt nog prima ook. Met de 130 pk sterke motor en automaat is-ie wel aan de dure kant. Als je genoegen neemt met 100 pk en een handgeschakelde zesbak, houd je 4000 euro in je zak. Daarvan zou je een deel kunnen gebruiken om de auto op te leuken met een navigatiesysteem (1099 euro), stoel- en stuurverwarming (399 euro) of slimme koplampen (899 euro).