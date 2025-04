Opel Mokka test - waarom de Frontera opeens een beetje karig aanvoelt

Tests

De Opel Frontera werd eind 2024 als een komeet gelanceerd. In de schaduw van de Frontera eist de gefacelifte Opel Mokka ook wat aandacht op. Beide zijn een compacte SUV. Welke rol eist de Opel Mokka op?

Opel biedt voor de Mokka drie aandrijfmogelijkheden. Behalve de elektrische Opel Mokka met 156 pk en een actieradius van 403 kilometer (WLTP), is er een 48V mild hybrid met 136 pk en een goeie ouwe 130 pk sterke benzinemotor met turbo en handbak, zónder CO2-verlagende hulpmiddelen. Overigens is het aanbod niet veranderd ten opzichte van de pre-facelift-Mokka.

Uiteraard blijft de Vizor-grille behouden, waaraan je moderne Opels herkent. Die op de eerste Manta uit 1970 geïnspireerde grille debuteerde bij de eerste Opel Mokka. De wijzigingen die de ontwerpers op het faceliftmodel hebben doorgevoerd, moet je met een lantarentje zoeken.

Nieuw logo, dat is het wel

Vooral aan de achterkant lijkt het alsof de designers al meer met hun gedachten bij hun komende zomervakantie waren dan bij andere achterlichten of bumpers. Er werd een nieuw logo gemonteerd, dat is het wel. En ook op de neus prijkt het nieuwe logo. Verder zijn de piepkleine ronde led-pitjes onder in de bumper verdwenen. Net als al het chroom, dat vroeger rond de grille en aan de bovenkant rond de portieren zat. Nu is de sierstrip zwart.

Opel Mokke is luxepaardje

De Opel Mokka is luxueuzer dan de Opel Frontera en staat op een ander platform. Onderhuids deelt-ie alle techniek met de Peugeot 2008 en DS 3. Vooral binnenin is te merken dat de Mokka een luxepaardje is. Opel heeft een reputatie met zijn goede stoelen, ook in de Mokka zit je heerlijk. Wat ook opvalt: de fraaie afwerking van het dashboard en de mooie (vegan) materialen.

Minder fijn is de beperkte ruimte achterin en de kleine bagageruimte. In de Volkswagen T-Cross én in de Opel Frontera past ruim 100 liter meer. De Frontera is er bovendien als zevenzitter.

Standaard 6-traps automaat

In de bergachtige Spaanse wegen heeft de aandrijflijn (een 1.2-driecilinder die wordt ondersteund door een kleine elektromotor) wat moeite om de Opel Mokka vlot heuvelop te sturen, maar in Nederland zul je niet snel klachten hebben over de prestaties. Een 0-100 in 8,2 seconden seconden en een top van 209 km/h zijn keurig.

De hybride Opel Mokka wordt standaard met zestraps automaat geleverd. Die schakelt netjes en vlot. Zelf schakelen kan ook, dan heeft Opel dezelfde 1,2-liter driecilinder zonder elektromotor in de aanbieding. Het onderstel van de Mokka is vooral op comfort afgestemd en valt niet op grote fouten te betrappen.

Opel Mokka test conclusie

Ten opzichte van de goedkopere Frontera gooit de Opel Mokka een chiquere uitstraling en een rijkere uitrusting in de strijd. Voor de Mokka pleiten zijn uitgebreide keuze aan motoren en het prima rijcomfort. Maar de ruimte achterin is beperkt en ook voor je bagage zijn er riantere alternatieven.