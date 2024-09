Nieuws

De Jeep Avenger heeft in de meest recente testronde van Euro NCAP maar drie van de vijf sterren gekregen. Daarbij haalt de organisatie uit naar moederbedrijf Stellantis.



Een kleine opfriscursus: Euro NCAP is een onafhankelijk organisatie die de veiligheid van auto’s test door middel van crashtests. Op basis van deze tests deelt het bedrijf een beoordeling uit tussen de één en vijf sterren. Dit eindoordeel wordt gebaseerd op vier onderdelen: veiligheid voor volwassenen, veiligheid voor kinderen, veiligheid van andere (kwetsbare) weggebruikers en autonome veiligheidssystemen.

Jeep Avenger veiligheidsscore

Een van de auto's die bij de meest recente tests op de pijnbank moest, was de Jeep Avenger. En dat hebben de Amerikanen geweten ... Op het gebied van de algemene bescherming van volwassenen (79 procent) scoorde de Jeep Avenger niet slecht. Op twee andere onderdelen was het oordeel kritisch: kinderen die achterin zitten worden onvoldoende beschermd tegen zijdelingse botsingen en de reactie van het autonome noodremsysteem schiet tekort.

Bovendien is er geen systeem aan boord dat registreert of er kinderen achterin zitten. Dat wordt tegenwoordig meegenomen in de beoordeling door Euro NCAP.

De test leverde verder matige scores op voor de veiligheid van andere (kwetsbare) weggebruikers (59 procent) en autonome veiligheidssystemen (53 procent), waardoor het eindoordeel van Euro NCAP over de Jeep Avenger een matige drie sterren was. Hiermee heeft de crossover samen met auto’s als de Suzuki Swift en de Dacia Duster de laagste score te pakken in de testresultaten van dit jaar.

Zustermodellen

Zustermodellen van de Avenger, zoals de Fiat 600, Peugeot 2008 en Opel Mokka, werden dit jaar niet getest door Euro NCAP. Maar omdat zij gebruikmaken van dezelfde techniek, moet Stellantis voor deze modellen ook vrezen voor een matig rapport. De Opel Mokka werd voor het laatst in 2021 getest en kreeg toen vier sterren, maar deze score is ondertussen verouderd.

Stevige kritiek

Michiel van Ratingen, de baas van Eurp NCAP, uit bij het publiceren van de testresultaten stevige kritiek op Jeep en moederbedrijf Stellantis. Volgens hem leggen de resultaten een ‘duidelijk gebrek aan ambitie’ van Jeep bloot. “Er is sprake van toenemende concurrentie in de auto-industrie en Stellantis heeft verschillende stappen moeten ondernemen om de toekomst van zijn merken veilig te stellen. Maar veiligheid mag niet de plek zijn waar een autofabrikant zijn besparingen doet”, zo laat de topman in niet mis te verstane woorden weten.