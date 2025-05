Jeep Avenger 4xe (2025) review: waarom de meest nutteloze Avenger toch de leukste is

Tests

Wat moet je in Nederland met een vierwielaangedreven Jeep Avenger? Niets, eigenlijk. Maar een Jeep zonder 4WD is eigenlijk geen Jeep en de uiterlijke details maken hem verleidelijk.

Wat valt op aan de Jeep Avenger 4xe?

Eigenlijk zou de Jeep Avenger alleen als elektrische auto naar Nederland komen. De knalgele introductiekleur kan niemand hebben gemist en zorgde in 2022 voor een opvallende entree. Ondertussen heeft Jeep het aanbod uitgebreid. Jeep levert inmiddels een 100 pk sterke benzineversie zonder elektrische ondersteuning en een e-Hybrid met 110 pk, die wel een kleine elektromotor heeft (mild hybrid).

Sinds begin mei is er ook een Avenger 4xe met vierwielaandrijving. De naam is verwarrend, want het is geen plug-in hybride, zoals de Wrangler, Renegade, Compass en Grand Cherokee met dezelfde typebenaming.



Motorisch is de Avenger 4xe grotendeels hetzelfde als de e-Hybrid. In beide gevallen is de benzinemotor gekoppeld aan een zestraps transmissie met dubbele koppeling. Alleen stuurt de 1,2-liter turbomotor niet 100, maar 136 pk naar de voorwielen. Verder heeft de 4xe zowel op de voor- als de achteras een elektromotor met 28 pk.

Niet dat al die motoren voor een explosie aan vermogen zorgen, in totaal weten ze een bescheiden systeemvermogen van 145 pk op te hoesten. Dat levert iets betere prestaties op dan bij de e-Hybrid: in 9,5 seconden gaat-ie van 0-100 km/h (e-Hybrid: 10,4 s) en de topsnelheid is 194 km/h (e-Hybrid: 184 km/h). Beide versies hebben een piepkleine batterij van 0,42 kWh, maar voor een mild hybrid is dat genoeg.

Wat is goed aan de Jeep Avenger 4xe?

Wat de Avenger 4xe terreinvaardig maakt, is de extra elektromotor op de achteras. Hij heeft een korte overbrengingsverhouding (22,7:1), waardoor Jeep kan pochen dat er maar liefst 1900 Nm naar de achterwielen gaat. En veel koppel bij weinig snelheid is precies wat je wilt in het terrein.

De Avenger 4xe heeft een SelecTerrain-systeem met vier rijprogramma's (Auto, Sport, Sand&Mud, Snow). In Auto is de Jeep het beste in zijn element voor de dagelijkse kilometers. Het vermogen gaat dan naar de voorwielen en de elektromotor achter schakelt tot 90 km/h alleen bij als er echt veel vermogen wordt gevraagd. Bij snelheden boven de 90 km/h wordt de elektromotor losgekoppeld van de achteras.



Meer weten over Jeep en elke week een gratis tekst in je inbox? Mis onze nieuwsbrief niet.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Voor onze terreinrit in de heuvels bij Florence kiezen we voor Sand & Mud, waarbij zowel beide voorste motoren als de elektromotor op de achteras meedoen. De krasbestendige bumpers, extra stootranden en de betere bodembescherming, die de andere Avengers niet hebben, helpen om deze rit zonder kleerscheuren te volbrengen. Verder is de doorwaaddiepte van de 4xe 400 in plaats van 230 millimeter.

Als de modder tegen de lak spat en je de takken van de bomen langs de auto hoort schrapen, heb je al snel het idee dat je midden in een avontuur beland bent. De Jeep loodst ons moeiteloos door het terrein en gevoelsmatig rijdt hij door waar de meeste andere auto's moeten capituleren. Vooral heuvelop merk je de toegevoegde waarde van de elektromotor: de Avenger doet het moeiteloos. Wil je weer afdalen, dan zorgt hill descent control ervoor dat dit soepel gebeurt.



Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Wat kan beter aan de Jeep Avenger 4xe?

Het lijkt allemaal heel indrukwekkend wat de Jeep in het terrein presteert, tot een dertig jaar oude Fiat Cinquecento ons pad kruist. Het oude Fiatje baant zich al net zo makkelijk een weg over het modderpad als wij. En verderop zien we een Lancia Ypsilon uit 2003 die evenmin moeite heeft met de onverharde route. Dat hoeft niets te zeggen over de offroadkwaliteiten van de Avenger, waarschijnlijk kan-ie meer dan hij laat zien in het Toscaanse speeltuintje waarin wij worden losgelaten.

Er zijn ook belangrijke nadelen, zoals het extra gewicht van bijna 200 kilo ten opzichte van de Avenger e-Hybrid. Vervelender is het beperkte trekgewicht van 920 kilo (e-Hybrid: 1100 kilo). Ook de bagageruimte is kleiner (325 liter in plaats van 380 liter, de volledig elektrische Avenger komt tot 355 liter).



Wat is de prijs van de Jeep Avenger 4xe?

Sinds begin mei staat de Avenger 4xe bij de dealer met een prijs vanaf 39.535 euro. Hij is daarmee fors duurder dan de e-Hybrid, het scheelt 6000 euro. Ook de volledig elektrische Avenger is met zijn prijs van 34.995 euro aanzienlijk goedkoper.

Daar staat een fijn uiterlijk tegenover. Misschien zijn de details extra fraai doordat de Avenger in Italië wordt gebouwd. Italianen zijn meesters op de vierkante millimeter. De groene accenten op de motorkap en de bumper en de kunststof beschermdelen maken de 4xe net wat spannender. In de gelimiteerde North Face-uitvoering (45.535 euro in Nederland, 36.910 euro in België) zijn deze details goudkleurig. Geinig is dat je daarbij ook een tent, een reistas en een drinkfles krijgt.



Wat vind ikzelf van de Jeep Avenger 4xe?

De Avenger 4xe is fors duurder dan de e-Hybrid en heeft een kleinere bagageruimte. Anderzijds is hij de beste offroader van alle Avengers en ziet hij er gewoon cool uit. Echte Jeep-liefhebbers kiezen deze 4WD-versie, al is de in Italië gebouwde Avenger 4xe net zo Amerikaans als een zonnebril van Dolce & Gabbana.