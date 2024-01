Top 10 - De populairste private leaseauto's van 2023

Nieuws

Dit jaar zijn we begonnen met de private lease vergelijker, waarop je de beste aanbiedingen voor private lease auto's kan vinden. Deze manier van autorijden wordt steeds populairder, maar wat zijn de favoriete private leaseauto's? Wij zetten de top 10 private leaseauto's uit onze vergelijker op een rijtje. We zien een aantal betaalbare nieuwelingen, maar ook een stel oude bekenden.





1 - BYD Dolphin

De BYD Dolphin is zo'n betaalbare nieuweling. De Chinese EV is direct het meest populaire model uit onze private lease vergelijker. Wij vinden dat begrijpelijk als je kijkt naar de combinatie van zijn prijs en de uitgebreide basisuitrusting.

De BYD Dolphin is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Dolphin private lease prijzen.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

2 - Tesla Model 3

Tesla wordt gezien als de aartsvader van EV's, en de Model 3 is een van de populairste modellen van de Amerikanen. Toen de nieuwe Model 3 dit jaar uitkwam leverde dat dan ook een hoop interesse op. Ook voor private lease was de Model 3 een van de populairste auto's van dit jaar.

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 589,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 private lease prijzen.

3 - Toyota Aygo X

De populariteit van de Toyota Aygo X is logisch te verklaren: de Japanse stadsauto is de goedkoopste optie in onze private lease vergelijker. Dat betekent overigens niet dat je er bekaaid vanaf komt, want de standaard (veiligheids)uitrusting is indrukwekkend voor zijn segment.

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

4 - Volvo EX30

De Volvo EX30 heeft als compacte en betaalbare suv van een welbekend en geliefd merk de potentie om een ware verkoopknaller te worden. Ook voor private lease gaat deze EX30 naar alle waarschijnlijkheid een van de populairste opties worden. De auto komt officieel volgend jaar pas, maar veel mensen hebben al een private lease-contract afgesloten om zich te verzekeren van de Zweed.

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 499,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.

5 - Peugeot 208

De Peugeot 208 is al jaren een van de bestverkochte auto van Nederland én Europa. De prijs-kwaliteitverhouding is indrukwekkend, en daarbij is de Franse hatchback met een aantal verschillende aandrijflijnen beschikbaar. Zo bestel je de 208 met een benzinemotor, als mild-hybride of met een elektrische aandrijflijn. Genoeg keuze voor iedereen dus.

De Peugeot 208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 208 private lease prijzen.

6 - Jeep Avenger

Voordat de eerste Jeep Avenger van de band was gerold, was de compacte suv al uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2023. Dat zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de populariteit van het model. Daarbij was de Avenger de allereerste volledig elektrische Jeep.

De Jeep Avenger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 471,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Jeep Avenger private lease prijzen.

7 - Peugeot 2008

Dat iedereen en zijn moeder op zoek is naar een compacte suv, wordt nog maar eens bevestigd door de Peugeot 2008. Ook deze auto komt uit het Stellantis-concern en is evenals zijn kleinere broertje al jaren verkooptopper. Wat hij ook gemeen heeft met de 208 is dat de 2008 zowel met verbrandingsmotor als elektrische aandrijflijn is te bestellen.

De Peugeot 2008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 469,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 2008 private lease prijzen.

8 - Hyundai Kona

Ook de Hyundai Kona is een populaire compacte suv. De Koreaan is te private leasen als een hybride, maar ook volledig elektrisch. Verder verrast de Kona je geen moment, en dat is misschien juist wel datgene wat het model zo populair maakt.

De Hyundai Kona is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 484,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Kona private lease prijzen.

9 - Kia Picanto

De Kia Picanto domineert de laatste jaren standaard de verkooplijsten. Dat is te begrijpen, want in het steeds kleiner wordende segment van betaalbare stadsauto's is de Picanto een van de laatste van zijn soort. Ook met private lease is de Koreaan voor een scherp maandbedrag verkrijgbaar.

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 279,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

10 - Lynk&Co 01

Lynk&Co biedt met de 01 een indrukwekkende auto aan voor een scherp bedrag. Veel mensen kiezen voor het deelauto-abonnement van de Chinezen, maar ook met private lease is de suv voor een aantrekkelijke prijs beschikbaar.

De Lynk&Co 01 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 574,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Lynk&Co 01 private lease prijzen.