Waarom de kans steeds groter wordt dat jij BYD gaat rijden

BYD zet alles op alles om Europa te veroveren. De tactiek? Europeanen bestoken met nieuwe modellen.

Geen merk is momenteel zo voortvarend bezig als BYD. Alleen al het afgelopen jaar kwamen er zes nieuwe modellen bij. Tel maar mee: Dolphin Surf, Atto 2, Seal U, Seal U DM-i (PHEV), Sealion 7 en een vernieuwde Tang. Tel je daar de bestaande Dolphin, Seal en Atto 3 bij op, dan zie je hoe snel het modellengamma groeit. En BYD is nog lang niet klaar.



Meer op komst

Volgens Alfredo Altavilla – speciaal adviseur van BYD Europa en voormalig topman bij Fiat Chrysler – heeft geen ander merk ooit zo’n hoog lanceringstempo aangehouden. Met de BYD Dolphin Surf betreedt BYD nu ook het A-/B-segment, waarmee het vrijwel alle belangrijke Europese segmenten afdekt. En daarmee is het offensief nog lang niet ten einde: "Na de zomer volgt opnieuw een grote onthulling, en richting het einde van het jaar gaat het gewoon verder", aldus Altavilla tegen het Britse Autocar.

BYD private lease

Ook submerken naar Europa

Ook submerken van BYD komen naar Europa. Denza en Yangwang zijn gericht op het luxesegment en moeten het opnemen tegen merken als BMW, Mercedes en Audi. Belangrijke innovaties debuteren vaak bij deze merken, voordat ze doorstromen naar BYD-modellen.

Specifiek voor Europa

Een cruciale rol is weggelegd voor de nieuwe BYD-fabriek in Hongarije. Hier zal niet alleen de productie voor Europa plaatsvinden, maar worden modellen ook aangepast aan Europese smaken en wetgeving. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de nieuwe Dolphin Surf: de compacte EV arriveerde 18 maanden later in Europa dan in China, omdat hij specifiek werd herontwikkeld voor deze markt.

Altavilla benadrukt: “In 2026 zal een steeds groter deel van het BYD-aanbod specifiek voor Europa zijn ontworpen. Dat is een groot verschil met veel andere Aziatische merken.”

BYD in Nederland

Ook in Nederland is de groei van BYD te merken - zij het op een bescheiden schaal. In 2022 betrad het merk de Nederlandse markt en verkocht het 200 auto’s. Een jaar later wist BYD al 1230 modellen te slijten aan Nederlanders. In 2024 wisten de Chinezen hun verkoopcijfers bijna te verdrievoudigen: 3207 Nederlanders zetten hun handtekening onder een koopcontract voor een BYD.

Na de eerste vijf maanden van 2025 staat de teller op 1344 verkopen. Als dat zo doorgaat, komt het verkoopcijfer op grofweg hetzelfde totaal als in 2024. Al is het dankzij de recente introductie van de BYD Dolphin Surf niet uitgesloten dat het merk ook nog een sprong gaat maken.