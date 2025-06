Waarom je als benzinerijder nu wél overstapt op elektrisch

PARTNERBIJDRAGE

Er komen steeds meer elektrische auto’s voor minder dan 25.000 euro. Zoals de BYD DOLPHIN SURF, die te koop is vanaf 22.990 euro. We kijken hoe hij EV-rijders tevreden maakt aan de hand van vier slimme foefjes.

1. V2L: stroom waar je maar wilt

De BYD DOLPHIN SURF heeft een Vehicle-to-Load-functie. Daarmee gebruik je de batterij van de auto als een soort powerbank op wielen. Handig als je op de camping een waterkoker wilt aansluiten, een e-bike wilt opladen of een laptop wilt voeden tijdens een mobiele werkdag. In deze prijsklasse is dat nog lang geen vanzelfsprekendheid.

2. Kies zelf je batterijtype

BYD laat je bij de DOLPHIN SURF zelf kiezen: ga je voor een 30 kWh of een 44,2 kWh batterij? Die flexibiliteit geeft kopers de ruimte om hun EV af te stemmen op hun dagelijkse gebruik. Maak je weinig kilometers, dan is de kleine batterij voldoende. Daarmee kom je altijd nog 220 kilometer ver; vanaf Utrecht kun je zowel Maastricht (180 kilometer) als Groningen (189 kilometer) bereiken. Kies je voor de grotere batterij, dan kom je zelfs 322 kilometer ver. En als je de BYD DOLPHIN SURF in de stad gebruikt, dan hoeft hij volgens de officiële meetmethode zelfs pas na 507 kilometer aan de laadpaal.

3. Voorverwarmen via de app

Comfortabel: je auto op afstand voorverwarmen of -koelen met de app! Op echt koude dagen kun je zelfs de stoelverwarming alvast aanzetten. Maar je kunt ook checken of de auto wel op slot is, of ‘m even ontgrendelen als een pakketbezorger voor een dichte deur staat, maar je auto wel thuis is.

En gebeurt het jou ook weleens dat je je auto op een groot parkeerterrein hebt neergezet, maar je niet meer weet waar? Met de app kun je precies zien waar jouw BYD DOLPHIN SURF staat!

4. Ruim en praktisch

De BYD DOLPHIN SURF mag volgens moderne maatstaven dan een klein autootje zijn, met een lengte van 3,99 meter is-ie langer dan een Volkswagen Golf 3 uit de jaren 90. In de hoogte overtroeft de Chinese EV de Golf zelfs met 18 centimeter. Dat betekent dat je veel hoofdruimte hebt.

Ook de Blade Battery – bedacht door BYD – draagt zijn steentje bij. Hij is platter dan de meeste andere batterijen. Dat zorgt voor meer hoofdruimte dan in auto’s met traditionele accupakketten, omdat de vloer lager kan blijven. Vooral de achterpassagiers worden blij van de vlakke vloer.

Ook fijn: onder de bodem van de liefst 307 liter grote bagageruimte kun je de laadkabel vlot en netjes opbergen, zonder dat je je eerst hoeft te kwalificeren voor het WK origami.

