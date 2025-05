Europa houdt van stationwagons - en BYD lijkt dat nu ook door te hebben

Nieuws

BYD heeft in thuisland China een nieuw model onthult dat het wel eens heel goed zou kunnen doen in Europa.

Met de BYD Seal 6 DM-i introduceert BYD zijn eerste stationwagon. Deze BYD Seal 6 DM-i komt in het rijtje te staan van de BYD Seal (een sedan), BYD Seal U (SUV, zie foto linksonder) en de BYD Sealion 7 (een coupé-SUV, zie foto rechtsonder).

De Seal 6 DM-i is geen elektrische stationwagon, de aandrijflijn komt waarschijnlijk van de Seal U DM-i. Een plug-in hybride dus. Daarmee hebben we al gereden, zie het bericht hieronder.

BYD Seal 6 DM-i elektrische actieradius

Dan hebben we het over een 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor die samen met een elektromotor een systeemvermogen van 217 pk levert, dat naar de voorwielen gaat. Het maximumkoppel is 300 Nm. De batterij van 18,3 kWh maakt een elektrische actieradius mogelijk van 80 kilometer (WLTP).

De lengte van de Seal 6 DM-i bedraagt 4,85 meter, met een wielbasis van 2,79 meter. Ter vergelijk: de Seal U noteert een lengte van 4,77 meter en een wielbasis van 2,76 meter. Het verschil zit dus vooral achter de achterste wielen, de bagageruimte. Maar naar het aantal liters is het nog gissen.

Komt de BYD Seal 6 DM-i naar Europa?

Of de BYD Seal 6 DM-i naar Europa komt, is nog even afwachten, maar wij verwachten van wel. De Nederlandse woordvoerder antwoordde dat hij het noch kon bevestigen, noch ontkennen. Nou, dan weet je het wel: die komt gewoon. Slim, want ondanks de opkomst van de SUV zijn Europeanen nog altijd gek op stationwagons. Daarbij heeft BYD nu nog geen stationwagon in Europa.

De BYD Seal 6 DM-i komt eerst eind mei 2025 op de Chinese markt. De instapper levert geen 217, maar 161 pk. Carnewschina.com noemt verder een elektrische actieradius van 53 kilometer, volgens de Chinese meetmethode (CLTC). Dat is wel heel weinig, vooral als je bedenkt dat de Chinezen optimistischer zijn dan de WLTP van Europese rekenmeesters.