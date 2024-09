BYD Seal U DM-i review - SUV met batterij die nooit leeg raakt

Tests

De BYD Seal U is er voortaan ook als plug-in hybride SUV, de BYD Seal U DM-i. Wij gingen een blokje om en ontdekten positieve punten, maar ook een negatieve eigenschap. Dat wil zeggen, voor een bepaalde groep mensen.

Wat is opvallend aan de BYD Seal U DM-i Boost (2024)?

Zo, dat is een hele mond vol. We leggen de naam puntsgewijs uit.

BYD is de Chinese autofabrikant en staat voor Build Your Dreams. 'Autofabrikant' is kort door de bocht, het bedrijf maakt bijvoorbeeld ook consumentenelektronica zoals telefoons, zonnepanelen en monorails. Het heeft wereldwijd ruim 900.000 mensen in dienst. BYD Auto staat met een marktaandeel van 3,6 procent op de negende plaats van de top 10 van automerken, net achter Honda.

'Seal' is Engels voor zeehond, maar BYD gebruikt die naam zonder toevoeging voor zijn Tesla Model 3 -rivaal. Het design van die elektrische BYD Seal sedan is geïnspireerd op de oceaan, vandaar dat BYD niet gekozen heeft voor 'dog' of 'cow'.

We blijven bij het Engels, want de hoofdletter U staat voor Utility. Dat kun je min of meer vertalen als 'praktisch'. De Seal U is de praktische SUV-versie van de Seal, tenminste, in naam. Onderhuids verschillen de auto's vrij sterk van elkaar.



De toevoeging DM-i is nieuw. DM staat voor Dual Motor. Waar de BYD Seal U alleen een elektromotor heeft, is de BYD Seal U DM-i ook uitgerust met een 1,5-liter viercilinder benzinemotor. De kleine letter i staat niet voor injection, maar voor intelligence/intelligent.

Hou vol, we zijn er bijna. Boost staat voor de uitvoering. Het is de instapper met voorwielaandrijving die 217 pk levert. Er is ook een Design met turbotechnologie en 324 pk. Die heeft een extra elektromotor achter en dus vierwielaandrijving. In beide gevallen bedraagt de capaciteit van de in eigen huis ontwikkelde (blade)batterij 18,3 kWh.

Wij rijden met de Boost. Met de aandrijflijn is iets bijzonders aan de hand. Terwijl andere merken een plug-in hybride auto maken door aan een auto met verbrandingsmotor een elektromotor en batterij toe te voegen, doet BYD dit precies andersom. Het pakte de elektrische Seal U en voegde daar een benzinemotor aan toe. De elektrische actieradius bedraagt een theoretische 80 kilometer. De totale range komt uit op 1080 kilometer.

De verbrandingsmotor is in principe alleen bedoeld om de elektromotor van energie te voorzien. Hij werkt vooral als generator voor het accupakket en dat merk je zodra je wegrijdt. Net als bij een EV staat het maximumkoppel direct paraat en de Seal U DM-i accelereert dan ook vlot. Al gaat dit niet zo snel als we op basis van het vermogen hadden verwacht. Maar de auto weegt dan ook bijna twee ton.



De batterij raakt nooit leeg. Zodra de capaciteit op 25 procent staat, wordt-ie bijgeladen. De verbrandingsmotor kan ook voor de aandrijving zorgen, maar alleen als je het gaspedaal diep intrapt. Dan hoor je de viercilinder brommen, al is dit niet storend. Maar zo stil als een EV is de BYD Seal U DM-i dus niet, ook al drijft de verbrandingsmotor in beginsel niet de wielen aan.

Wat is goed aan de BYD Seal U DM-i?

Het onderstel is afgestemd op comfort. Wie wel eens het Louwman Museum in Den Haag bezocht heeft, weet dat je de laatste meters naar de parkeergarage over van die gemene kinderkopjes rijdt. Een ramp als je in een Mini rijdt (zoals de testredacteur van dienst), want de auto wordt stevig door elkaar geschud. Maar een fluitje van een cent voor de BYD Seal U DM-i, die in het automuseum aan de media voorgesteld werd.



De SUV onderging het hobbelige wegdek onverstoorbaar en we hadden nauwelijks door dat we over kinderkopjes reden. Heel netjes. Er rammelde bovendien niets, wat een goede graadmeter is voor hoe de auto in elkaar is gezet. Keurig.



De voorstoelen zitten uitstekend en geven voldoende steun. De ruimte op de achterbank is voorbeeldig, met genoeg ruimte voor het hoofd en je benen/knieën. De interieurmaterialen zien er goed uit, al is hier en daar wel harde kunststof gebruikt.

Voor in de basis een elektrische auto heeft de Seal U DM-i opvallend veel knopjes. Fijn, want voor het bedienen van de ruiten en de buitenspiegels raak je dus niet verdwaald in het centrale scherm. De airco bedien je dan weer wel via het grote display, maar gelukkig met sneltoetsen. Van de hoeveelheid chroom in het interieur moet je houden, maar saai is het niet.

Wat kan beter aan de plug-in hybride BYD Seal U?

Wie een strak sturende auto zoekt die als een blok op de weg ligt, kan beter met een grote boog om de BYD Seal U DM-i heen lopen. Het weggedrag is wat zompig en de besturing gevoelloos, vooral rond de middenstand. Het voelt allemaal wat afstandelijk aan, al wordt het in de sportstand iets beter.

Dit is allemaal prima voor wie in alle comfort van A naar B wilt, maar wie meer betrokken wil zijn bij het rijden, zal wat teleurgesteld uitstappen. Zoals gezegd wordt het in de meest sportieve rijstand beter, maar ook dan zit er nog veel beweging in de koets. Chinezen houden hier blijkbaar van, want in China is de auto al langer te koop en verkoopt-ie goed.



Verder hebben we niet heel veel te mopperen. Al kan de zithouding op de achterbank beter. Wie wat langer is, zou graag willen dat zijn bovenbenen wat beter ondersteund worden. Verder stond het stuur van ons testexemplaar een tikkie scheef, maar dat zien we door de vingers, omdat dit bij een andere auto niet het geval was.

Een tip voor wie de airco op 21 graden zet en denkt hiermee een aangename temperatuur te hebben: neem een warme kruik mee, trek een extra jas aan en zet een bontmuts op, want in China staat 21 graden blijkbaar gelijk aan -10 in Europa. We moeten er niet aan denken wat er gebeurt als je de temperatuur instelt op 16 graden; waarschijnlijk hangen dan de ijspegels aan je neus.

Oké, laatste kritiekpuntje dan: de leuning van de achterbank kun je niet vanuit de bagageruimte neerklappen. Bovendien moet je dit met een lus doen, hier zijn mooiere oplossingen voor. Dat de leuning verschillende standen kent, is dan weer wel handig.

Dan de prijs van de BYD Seal U DM-i (2024) ...

BYD vraagt minimaal 39.490 euro voor de Seal U DM-i (Boost). Daar blijft het ook bij, want op de optielijst staat nagenoeg niks, zo compleet is de uitrusting. Je moet natuurlijk wat, als Chinese nieuwkomer op de Europese markt. Je hoeft eigenlijk alleen nog een kleur te kiezen, maar dat kost je geen extra geld. Niet dat er veel keuze is, want er zijn maar vijf carrosseriekleuren leverbaar, waarvan Tian Qing Blue de spannendste is.

De prijs is oké, maar niet bijzonder scherp. Een Kia Niro PHEV zit in dezelfde prijscategorie (maar heeft minder vermogen), net als de Toyota C-HR plug-in hybride. De MG EHS heeft 258 pk en is er al vanaf ruim 37 mille. Maar die auto's zijn stuk voor stuk veel kleiner.



Wat vind ikzelf van de BYD Seal U DM-i?

Ik ben geen grote fan van SUV's, maar dat hoeft de BYD Seal U DM-i niet te weten. Ik zou afhaken bij de rijeigenschappen. Die zijn voor mij te afstandelijk. En het design vind ik wat anoniem, hoe veel oceanen BYD er ook bij haalt. Al moet ik zeggen dat de Seal U een nette auto is om te zien.

Wie echter een SUV zoekt met een belachelijk complete uitrusting en minder belang hecht aan de rijeigenschappen, kan zomaar verliefd worden. Al is het alleen maar vanwege de riante binnenruimte. En begrijp me niet verkeerd: de Seal U rijdt op zich prima, maar wie rijplezier zoekt, moet een deurtje verder shoppen. Het plezier haal je uit zijn binnenruimte, rijke uitrusting en prima prijs.