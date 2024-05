Waarom elektrische auto’s van BYD in Nederland twee keer zo duur zijn als in China

Nieuws

De Nederlandse prijzen van BYD-modellen zijn scherp, maar je kunt de EV’s onmogelijk spotgoedkoop noemen. Opmerkelijk is dat je in China al een BYD hebt voor minder dan de helft. Waarom is het prijsverschil zo groot?

Volgens Reuters verkoopt BYD zijn modellen in het buitenland vaak voor ruim twee keer zoveel geld als in thuisland China. Tot die conclusie kwam het persbureau na een onderzoek van de 5 grootste exportmarkten van BYD, te weten Duitsland, Brazilië, Israël, Australië en Thailand.

BYD-prijzen: Nederland versus China

We nemen zelf de proef op de som en pakken de prijslijsten van BYD erbij. We vergelijken de Nederlandse prijzen met de bedragen die BYD in thuisland China hanteert. We gebruiken hiervoor de vanafprijzen, dus het laagste bedrag waarvoor je in dat model kunt rijden.



Prijsvergelijking van BYD-modellen in Nederland en in China, met het verschil in euro's



Model Vanafprijs Nederland Vanafprijs China Verschil in euro’s BYD Dolphin € 29.990 € 12.930 € 17.060 BYD Atto 3

(Yuan Plus in China) € 38.990 € 15.521 € 23.469 BYD Seal € 45.990 € 23.295 € 22.695 BYD Seal U

(Song Plus in China) € 42.990 € 23.295 € 19.695 BYD Han € 69.990 € 27.181 € 42.809 BYD Tang € 69.990 € 32.364 € 37.626

Voordat we verder gaan, geven we je de tijd om weer op de stoel te klimmen waar je net vanaf bent gevallen ... Wat een prijsverschillen! Ze variëren van ruim 17 mille op de BYD Dolphin, tot bijna 43 mille op de BYD Han. Naast deze twee modellen zijn ook de BYD Atto 3, en de BYD Tang in Nederland ruim twee keer zo duur als in China.



Prijsverschillen compenseren prijzenoorlog

Het is geen nieuws dat auto’s in China een stuk goedkoper zijn om te produceren. Automerken profiteren van goedkope arbeidskrachten, voordelig land voor hun fabrieken en betaalbare lokale batterijmaterialen. Maar waarom zijn 'onze' auto's dan zo duur? Door de bijkomende exportkosten is het logisch dat auto’s buiten China duurder zijn dan in het land zelf, maar de bovenstaande prijsverschillen zijn wel uitzonderlijk.



Volgens de EV-bouwers waarmee Reuters sprak, houdt BYD de prijzen in het buitenland bewust hoog. De reden is simpel: het merk wil geld verdienen met hoge marges. Dit heeft BYD nodig, aangezien het in China in een hevige prijzenoorlog is verwikkeld die juist geld kost. Je kunt dus ook zeggen dat de auto's in China eigenlijk te goedkoop zijn.



BYD-topman Wang Chuangfu gaf een tijd terug in een besloten investeerdersbijeenkomst toe dat de export de winstgevendheid van BYD waarborgt, aangezien de binnenlandse prijzenoorlog de marges onder druk zet.

Eén deskundige van Reuters verwoordt het mooi: "Ze zijn er niet op uit om de Europese markt te ondermijnen, ze willen geld verdienen.”