BYD Atto 2 (2025): goedkope EV is vanbinnen nauwelijks te herkennen als BYD

We hadden ’m al aangekondigd en nu is-ie ook officieel gepresenteerd. Dit is de BYD Atto 2, het compactere broertje van de BYD Atto 3. Vanbuiten oogt de Atto 2 wat stoerder, vanbinnen herkennen we hem nauwelijks als BYD.

Wie na de BYD Seal en BYD Dolphin had verwacht dat de eerst volgende BYD een naam als 'Sea Star' of 'Shrimp' zou krijgen, is wellicht teleurgesteld. En Sponge Bob en Patrick waren al bezet. En dus werd het ‘Atto 2’. Dat klinkt niet geweldig spannend, aan de andere kant bekt ‘Yuan Up’, zoals de auto in China heet, ook niet lekker.

BYD Atto 2 vs. Atto 3



Wel lekker vinden we het ontwerp van de elektrische Atto 2. Tenminste, in die zin dat de auto er minder inwisselbaar en iets bonkiger uitziet dan de BYD Atto 3. Aan de andere kant doen de forse stootblokken op de flanken ons erg sterk denken aan diverse modellen van Citroën. De neus en bilpartij zien er keurig uit, maar het lijnenspel roept zeker niet het enthousiasme op dat de Renault 4 wél weet los te maken.

Met zijn lengte van 4,31 en breedte van 1,83 meter, is de Atto 2 een tandje korter en smaller dan de Atto 3 (4,46/1,88 m), tegelijkertijd is-ie 6 centimeter hoger. Dat belooft veel hoofdruimte. De inhoud van de kofferbak mag er ook zijn: 400 liter is een prima waarde in dit segment. Al doet de nieuwe Ford Puma Gen E het nog een stuk beter met 523 liter.



Saai interieur

Het ‘gepimpte’ exterieurontwerp van de BYD Atto doet ons enthousiast het portier opengooien. Want met de exotische cabine van de Atto 3 in ons hoofd, verwachten we hier nog meer spektakel. Maar helaas: we zijn nog sneller uitgekeken dan op een voetbalveld zonder wedstrijd: de aanblik van groeiend gras is zo mogelijk nog minder saai.

Hier geen lichtblauwe bekleding met oranje stiksels, organische vormen of opbergvakken met ‘gitaarsnaren’. Alles is donkergrijs, behalve het lichtblauwe randje op de vijfhoekige portiergrepen. Dat is meteen het spannendst ogende onderdeel in het interieur.

Actieradius goedkoopste Atto 2

Behalve een prominent centraal scherm, heeft de BYD Atto 2 ook een vrij groot digitaal instrumentarium. Wat dat betreft is het net een ‘gewone’ auto. Ook wat zijn elektrische specificaties betreft is de BYD Atto 2 weinig spectaculair. Tenminste, als we afgaan op de versie waarvan BYD de gegevens nu al bekendgemaakt heeft.

De instapper van de reeks heeft een accupakket van 45,1 kWh, waarmee de WLTP-actieradius op een bescheiden 312 kilometer uitkomt. Voorin ligt een 177 pk sterke elektromotor, die zijn vermogen naar de voorwielen stuurt. Verder haast BYD zich te zeggen dat er ook een Atto 2 komt met een grotere batterij en dus meer bereik. Op de details hierover moeten we nog wachten tot begin februari, wanneer we de Atto 2 tevens aan een eerste testrit gaan onderwerpen.

Wat wordt de prijs van de BYD Atto 2?

We kunnen ons voorstellen dat de prijs van de Atto 2 voor de nodige hoofdbrekens zorgt bij de marketeers van BYD. Logischerwijs moet de Atto 2 duurder worden dan de kleinere Dolphin (vanaf 35.490 euro), en goedkoper dan de grotere Atto 3 (vanaf 38.990 euro). Ware het niet dat de BYD Dolphin in Nederland alleen leverbaar is met het grote accupakket van 60,4 kWh. Kortom, dat wordt nog puzzelen.