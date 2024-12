Deze 6 goedkope elektrische auto's komen eraan in 2025

Nieuws

De goedkope elektrische auto breekt door in 2025. Van Opel tot BYD en van Renault tot Fiat: er komt veel (relatief) betaalbaar spul aan. Deze zes auto's kun je in elk geval verwachten.



1. Renault 4

Voor Renault was 2024 een feestelijk jaar. De Fransen kregen eerst hartjes en duimpjes voor de Renault 5, en ook de toen onthulde Renault 4 is 'instagrammable'. Zeg niet dat Renault zich er met een retromodel makkelijk vanaf maakt; ontwerper Gilles Vidal vertrouwde ons toe dat het juist veel makkelijker is om een heel nieuwe auto te tekenen.

Het belang van de R4 is groot: Renault verwacht meer Viertjes dan Vijfjes te verkopen. Het is dan ook een echte gezinsauto met het uiterlijk en karakter van een SUV. Dat zie je vooral aan de hoogte. De Renault 4 steekt 1,57 meter de lucht in, terwijl de 5 het bij 1,50 meter voor gezien houdt.



2. Opel Frontera



De naam herinnert aan een terreinwagen uit de jaren 90, maar de Opel Frontera van 2025 is een vermomde Citroën C3 Aircross. Het grote nieuws is dat de elektrische versie (vanaf 30.499 euro) goedkoper is dan de hybrideversie (vanaf 30.999 euro) en dat zie je niet vaak in autoland.

De elektrische Frontera is 113 pk sterk en heeft een accupakket van 44 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van 310 kilometer. Komt de bodem van de batterij in zicht, dan druk je hem onderweg bij de snellader in 26 minuten weer vol. Wil je nog een tijdje op benzine rijden, dan ga je voor de 1.2 Turbo Hybrid met 6-trapsautomaat.

3. Volkswagen ID.2/Cupra Raval

Hebben jullie ook het idee dat de Volkswagen ID.2 allang in de prijslijst staat? Er is zoveel om te doen, maar eigenlijk gebeurt er niets. Pas eind 2025 gaat het doek van de Cupra Raval, iets later volgt de Volkswagen ID.2, die precies dezelfde onderhuidse techniek heeft. Al weten we niet eens zeker of-ie die naam wel krijgt.

De auto voor minder dan 25.000 euro moet Volkswagen weer zijn vertrouwde gezicht geven, in plaats van de huidige afstandelijke designtaal van de ID-modellen. volgens Volkswagen is het definitieve ontwerp nog beter dan dat van de conceptcar ID.2all. Hij wordt net zo ruim als een Golf. Er komt ook een SUV-versie én een GTI.



4. BYD Atto 2

BYD laat er ook in 2025 geen gras over groeien en introduceert de Atto 2. Die komt tussen de Dolphin en de Atto 3 in te staan. Het wordt een compacte elektrische SUV, waarschijnlijk de Yuan Up die BYD begin 2024 in China onthulde. Want waarom zou je een nieuwe auto ontwerpen als je er een hebt rondrijden aan de andere kant van de wereld?

De Yuan Up heeft een batterij van 32 of 45 kWh en die verwachten we ook in de Atto 2. Reken op een actieradius van 300 en 400 kilometer, maar dan volgens de immer optimistische Chinese meetmethode. Als de Atto 2 daadwerkelijk 1 op 1 naar Europa komt, heeft BYD er een aantrekkelijk gelijnde SUV erbij, met een stijlvoller en rustiger interieur dan van de Atto 3.



5. Fiat Panda



De Panda heeft Fiat al vaak gered van de ondergang. Gaat de elektrische Fiat Grande Panda dat ook doen? Onderhuids is de Grande Panda identiek aan de Citroën ë-C3. Dat betekent een actieradius van 320 kilometer (WLTP). Andere overeenkomsten zijn het vermogen van de elektromotor (113 pk) en de grootte van de batterij (44 kWh).

Raakvlakken met de oer-Panda uit 1980 raken steeds verder uit het zicht; met de vanafprijs van 25.990 euro lach je niet meer iedereen uit. Stiekem hopen we wel op een achterbank die je in een 2-persoonsbed kunt omtoveren …



6. Nissan Leaf



De volgende, langverwachte generatie Nissan Leaf gooit het roer om. Hij laat het vertrouwde hatchbackjasje achter zich om een stoere crossover te worden. Dit nieuwe model wordt gebaseerd op het platform dat ook het fundament is waarop de Renault Scenic E-Tech, Megane E-Tech en de Nissan Ariya gebouwd zijn.

We durven wel te voorspellen dat de nieuwe Nissan Leaf afrekent met een van de grootste nadelen van de huidige generatie: de Chademo-aansluiting. De meeste snelladers in Nederland en Europa hebben een andere plug: de CCS-connector. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de nieuwe Leaf vergelijkbare specs als de Megane, met een 217 pk sterke elektromotor en een 60 kWh batterij, goed voor zo’n 450 kilometer bereik.



