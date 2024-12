Zie je nou wel dat goedkope EV's scoren? Dit is de populairste auto van China

Nieuws

China koopt massaal auto's uit eigen land, met de BYD Seagull als favoriet. Dat hij de Tesla Model Y van de troon stoot en er maar één Europees merk in de top 10 staat, zegt genoeg over het Chinese zelfvertrouwen.



Terwijl in Nederland de elektrische auto weer eens negatief in het nieuws is omdat-ie volgens de ANWB duurder in gebruik is dan een benzineauto, valt China juist massaal voor de EV. De bestverkochte auto van China in november 2024 is de BYD Seagull. Dat is een goedkope elektrische auto die in eigen land omgerekend maar ongeveer 10.000 euro kost.

In China werden meer dan 56.000 Seagulls verkocht in één maand. Chauvinistische Chinezen zullen trots zijn, want hij stoot de Tesla Model Y van de troon. BYD kan bij ons alleen maar dromen van zoveel succes. In Nederland is de Atto 3 de bestverkochte BYD en je vindt hem pas op plek 76 met ongeveer 1200 stuks in heel 2024 (tot en met november).



Chinezen kopen geen Europese auto's

Maar laten we ook eens serieus naar de Chinese top 10 kijken. Er staan maar drie merken in die niet uit China komen, en slechts één ervan is Europees. Dat is de Volkswagen Lavida, een sedan die alleen voor de Chinese markt is bestemd. Er is ook een elektrische versie.

De Nissan Sylphy, een concurrent van de Lavida, kennen we evenmin in Europa. Hij houdt in z'n eentje de Japanse eer hoog.

Verder is het Chinees wat de klok slaat. De tijd waarin Chinezen opkeken tegen Europese en Japanse automerken, is voorbij. Ze hebben Ford, Volkswagen of Toyota niet meer nodig. Het is eerder andersom. Sinds de opkomst van de elektrische auto heeft China zich van onbeduidende speler opgewerkt tot voorloper. En kopen Chinezen liever eigen waar in plaats van ‘ouderwetse’ Europese auto’s.



Top 10 bestverkochte auto’s China

BYD Seagull Tesla Model Y BYD Song Plus BYD Qin Plus SGMW Wuling Hongguang Mini EV BYD Qin L Nissan Sylphy Volkswagen Lavida BYD Seal 06 Tesla Model 3

BYD Seagull naar Nederland (2025)?

Het is niet bekend of de 3,70 meter lange BYD Seagull (een Dacia Spring is even lang) ook naar Nederland komt. Technisch zou BYD wel aanpassingen moeten doen. De prijs van de BYD Seagull zou in Nederland op zeker 20.000 euro uitkomen.

