De BYD Seagull is in China een van de populairste auto’s. De reden laat zich raden: de EV is spotgoedkoop. Nu komt de Seagull ook naar Europa, maar onder een andere naam en niet zo goedkoop als in zijn thuisland.

In China bestel je de Seagull omgerekend voor minder dan 10.000 euro. Een koopje, zo vinden ook veel Chinezen als je naar de hoge verkoopcijfers kijkt. Richting het einde van 2024 werd de kleine BYD zelfs de populairste auto van het enorme land, nog boven de Tesla Model Y (zie bericht hieronder).

BYD Seagull specificaties

De Seagull is een compacte EV van 3,78 meter lang (ongeveer even lang als een Dacia Spring) en wordt in China verkocht met twee accupakketten: 30 kWh of 38 kWh. De eerste geeft de 'zeemeeuw' een actieradius van 305 km, de grotere batterij levert 100 km extra op. Let wel, dit is volgens de immer optimistische Chinese CLTC-methode, dus haal hier gerust wat kilometers vanaf. Wat betreft het vermogen kunnen klanten kiezen tussen 74 pk of 100 pk.

Herkenbare naam

Het was al een tijdje bekend dat de Seagull ook zijn weg zou vinden naar Europa, maar volgens het Britse Autocar krijgt de auto hier een andere modelnaam, namelijk Dolphin Surf. Omdat de naam Dolphin hier al bekend is, hoopt BYD dat deze naam meer herkenbaarheid oproept. En het is niet alleen de naam die de Europese variant onderscheidt van de Chinese.

BYD Dolphin Surf prijs

BYD breidt de uitrusting van de Dolphin Surf namelijk uit in vergelijking met de Seagull, waaronder extra veiligheidstechnologie. En dan de prijs. Een nieuwe EV van om en nabij 10.000 euro zou hier natuurlijk uit de showroom vliegen, maar die blijkt helaas niet realistisch.

De Dolphin Surf wordt waarschijnlijk niet de goedkoopste EV in Nederland en de rest van Europa. Dat betekent dat de vanafprijs van 18.900 van de Dacia Spring - op dit moment de goedkoopste EV - niet wordt verslagen. BYD-topvrouw Stella Li geeft aan dat de Dolphin Surf weliswaar niet de goedkoopste op de markt wordt, maar wel de auto met de beste prijs-kwaliteitverhouding.