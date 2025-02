Dacia Spring: 3 voordelen en 3 nadelen

Nieuws

Als je overweegt om de goedkoopste elektrische auto van Nederland te kopen, ben je vast benieuwd naar 6 plus- en minpunten van de Dacia Spring die je nergens anders leest.

De grootste eer die een nieuwe elektrische auto kan krijgen, is geselecteerd worden voor een uitgebreid EV-dossier in ons magazine. Daarin testen we belangrijke zaken als de actieradius en het snelladen in de praktijk. Tijdens ons testperiode noteren we ook uiteenlopende plus- en minpunten. Dingen die ons opvallend en waarvan wij denken dat potentiële autokopers die moeten weten.



3 voordelen van de Dacia Spring

Pluspunt 1: Ssssst

Net als duurdere Dacia’s en Renaults, heeft de Dacia Spring een knop waarmee je alle rijhulpsystemen het zwijgen oplegt. Druk simpelweg tweemaal op de knop met het omcirkelde autootje.

Pluspunt 2: Inzicht in de klimaatregeling

EV-nerds die hunkeren naar informatie over het stroomverbruik, kunnen in elk geval aflezen hoeveel de klimaatregeling trekt. In deze situatie ging 1,9 van de 16,5 kWh/100 km naar de klimaatregeling.

Pluspunt 3: Glazen bol van Dacia

Het instrumentarium heeft zowaar een rangevoorspeller die vertelt hoe ver je in het beste en in het slechtste geval komt.



3 nadelen van de Dacia Spring

Minpunt 1: De laadpoort zit wáár?

Dat zie je niet vaak: de pijl die wijst waar de laadpoort zit, staat de verkeerde kant op. Hij moet naar de neus van de auto wijzen.

Minpunt 2: Harde stoelen

Voordat de actieradiusvrees toeslaat, is je achterwerk al uitgekeken op het zitcomfort van de simpele stoelen. Tijd voor pauze.



Minpunt 3: In de war

De rangevoorspeller die we als pluspunt noemen, is niet berekend op snelheidsmaniakken: hij wordt onbetrouwbaar als je 130 km/h rijdt.

Bonus: Fijne frunk

Onze testauto heeft een frunk waar het laadsnoer eenvoudig in past. Om de motorkap te ontgrendelen moet je wel telkens onder het dashboard grijpen, maar dat doe je toch al, want daar zit ook de hendel van de laadklep.

We vergeven Dacia dat de frunk van de accessoirelijst komt en ruim 200 euro kost. Het steeksleuteltje waarmee je de opbergbak bevestigt, heeft zijn eigen opbergplekje in de frunk. Dacia, je denkt ook aan alles.