Dacia Spring Electric 65: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

225 kilometer is de officiële actieradius van de 65 pk sterke Dacia Spring Electric. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Dacia Spring is de goedkoopste elektrische auto van Nederland en dat merk je. Hij heeft een kleine batterij van 26,8 kWh en volgens de folder gaat-ie niet harder dan 125 km/h. In werkelijkheid pakken beide getallen iets anders uit, maar daarover later meer.

Het is niet onze bedoeling om de Dacia Spring te pesten. Wij snappen ook wel dat-ie bedoeld is al stadsauto of als tweede auto. Daarom beginnen we met een actieradiustest binnen en buiten de stad, dus regelmatig afremmen voor rotondes en nooit harder rijden dan 80 km/h. Het is 14 graden. Dit resulteert in een gemiddeld verbruik van 11,9 kWh/100 km en een actieradius die heel dicht in de buurt ligt van de beloofde 225 kilometer. Dat getal is dus geen fabeltje.

Dacia Spring Electric: netto batterijcapaciteit

Het voordeel van een testauto met een kleine batterij, is dat we hem tijdens onze testweek vaak leeg rijden. Dat is leerzaam, want Dacia communiceert een capaciteit van 26,8 kWh, zonder te vermelden of dat bruto of netto is. Wij wisten maximaal 25,5 kWh uit de batterij te wringen. Dus daar rekenen we mee.

Tijdens onze testritten op 100 en 130 km/h is het buiten afgekoeld tot 5 à 8 graden, dus beschouw dit als een herfst-/wintertest.



Dacia Spring Electric 65: actieradius bij 100 km/h

De Spring is klein en licht, zelfs het topmodel met 65 pk weegt maar 949 kg. Maar daar zie je niets van terug in het stroomverbruik op de snelweg. Bij 100 km/h jast de kleine Dacia er evengoed 16,9 kWh/100 km doorheen. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 25,5 kWh helemaal leeg, dan kom je 151 kilometer ver.

De klimaatregeling en andere systemen zijn bij ons verantwoordelijk voor bijna 10 procent van het stroomverbruik. Daar valt op minder koude dagen 1,6 kWh/100 km of 15 kilometer rijbereik te winnen.

Dacia Spring Electric 65: actieradius bij 130 km/h

Vergeet de topsnelheid in de folder (125 km/h), de Dacia Spring gaat volgens zijn eigen snelheidsmeter wel degelijk 130 km/h. Dat is ook meteen de topsnelheid – hij wil echt niet harder. En het is een hele ervaring: het klinkt alsof je door een orkaan rijdt, zo luid beukt de rijwind tegen de voorruit. Alle geluidsisolatie lijkt te komen van de servetjes die fabrieksmedewerkers tijdens frietvrijdag per ongeluk in de carrosserie lieten vallen.



Dan de getallen: op 130 km/h schiet het stroomverbruik naar 24,6 kWh/100 km. Omgerekend kan de Spring Electric 65 dit 103 kilometer lang volhouden. Onze testroute is honderd kilometer lang en na 85 kilometer begonnen we 'm te knijpen. Het is griezelig om elke kilometer die je aflegt, één procent uit de batterij te zien verdwijnen …

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 225 km - 100%

Actieradius 50 tot 80 km/h - 214 km - 95%

Actieradius 100 km/h - 151 km - 67%

Actieradius 130 km/h - 103 km - 46%

Conclusie

Als je de Dacia Spring gebruikt waarvoor-ie bedoeld is, kom je 150 tot 225 kilometer ver op een acculading stroom. Met zo’n kleine batterij is dat een logische actieradius.

Maar we houden ons hart vast als potentiële EV-kopers de door Dacia vermelde stadscyclus (!) van 305 kilometer aanhalen alsof dat de echte actieradius is. Nu weet je wat er gebeurt zodra die mensen de snelweg opdraaien: die komen nog niet half zo ver … Kortom, weet wat je krijgt als je voor de Dacia Spring kiest. Een geinig autootje voor korte afstanden.