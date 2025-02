Dacia Spring is straks niet meer de goedkoopste EV (maar ook weer wel)

Nieuws

De Dacia Spring is momenteel de goedkoopste EV die je kunt kopen. Maar in 2026 komt een elektrische auto op de markt die nóg goedkoper is. Gebouwd in Europa én voor minder dan 18.000 euro.

We hebben het over de Dacia Spring. Of beter gezegd: zijn opvolger. Luca de Meo, de CEO van de Renault-groep waar Dacia onder valt, bevestigde aan Autocar.co.uk dat Dacia een nieuwe elektrische stadsauto voor Europa ontwikkeld. De prijs hiervan komt onder de 18.000 euro te liggen. De huidige Spring is er vanaf 18.900 euro.

"We nemen de volgende stap in het goedkoper maken van EV's", aldus De Meo. De nieuwe Spring (de naam is nog niet bevestigd) wordt in een recordtempo van 16 maanden ontwikkeld. "Ik daag andere automerken uit om dit te evenaren."

Niet uit China, maar uit Europa

Een groot verschil met de Spring van nu is dat zijn opvolger niet in China, maar in Europa wordt gebouwd. Hiermee omzeilt Dacia de importheffingen die de EU voor Chinese automerken bedacht heeft.



De nieuwe EV van Dacia wordt samen met de nieuwe Renault Twingo ontwikkeld en zal veel technologie delen, zoals het AmpR Small-platform waar ook de Renault 5 en de Renault 4 op staan. De ontwikkeling van de elektrische Twingo is uitbesteed aan Ampere, een bedrijfstak van de Renault-groep die zich toelegt op het ontwikkelen van compactere EV's. Bij de ontwikkeling is ook een Chinese R&D-partner betrokken.

Goedkoper om te maken

De Meo zegt dat de elektrische Twingo maar liefst 40 procent goedkoper is om te maken in vergelijking met de Renault 5. Dat komt deels omdat de nieuwe Twingo uit 750 onderdelen bestaat, dat is 30 procent minder ten opzichte van het Vijfje. Vandaar dat Renault een prijs kan beloven van minder dan 20.000 euro. De nieuwe Dacia moet daar als budgetmerk uiteraard onder blijven en krijgt een prijskaartje van maximaal 18.000 euro.

De nieuwe elektrische stadsauto van Dacia wordt medio 2026 onthuld, net als de Twingo. Reken er niet op dat de kleine Dacia een benzinemotor krijgt, Dacia heeft eerder aangegeven een stadsauto op benzine niet rendabel te kunnen maken, ondanks de kostenverlagingen die de Renault-groep doorvoert.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!