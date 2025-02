Dacia Spring laadt sneller dan Dacia zelf zegt (wij hebben het getest)

Nieuws

Het is een klein wonder dat de goedkoopste elektrische auto van Nederland überhaupt kan snelladen. En het gaat in de praktijk sneller dan op papier. Zo verloopt snelladen met de Dacia Spring.

Lange tijd was een laadsnelheid van 50 kW de norm in autoland. Tegenwoordig tikt een beetje EV de 100 kW aan en gaan de topmodellen voor 250 kW. Wat de Spring doet, mag geen snelladen heten. Hij gaat maar tot 33 kW. En dat doet-ie niet standaard, de DC-lader is een optie van 600 euro die je alleen kunt bestellen als je een Spring met 65 pk bestelt. De Electric 45 heeft die mogelijkheid niet.

Dacia waarschuwt in de brochure dat het 45 minuten duurt om van 20 tot 80 procent te gaan. Wij boeken de hele middag vrij om het laadverloop vanaf niet 20 maar 10 procent in kaart te brengen en worden positief verrast. Wij gaan van 10 tot 80 procent in 41 minuten!

Zo verloopt snelladen met de Dacia Spring

Buiten is het 4 graden Celsius, maar dat deert de Spring niet: hij ‘knalt’ meteen naar 33 kW. Het gaat niet snel, wel constant: de laadgrafiek heeft hoogstens het reliëf van Limburg. Dacia zegt ‘20 tot 80 procent in 45 minuten’, wij gaan van 10 tot 80 procent in 41 minuten! Een keertje 41 minuten wachten is te doen, maar besef wel hoe klein de accu is en je eigenlijk maar 100 snelwegkilometers ‘tankt’.

Dacia Spring: laadpoort op de neus

Een simpel autootje moet zijn laadpoort op een simpele plek hebben: op de neus van de auto. In het midden, achter het merklogo. Je ontgrendelt de klep met een hendel onder het dashboard. De enige vorm van luxe zijn de twee rubber doppen waarmee je de poort beschermt tegen de weersinvloeden. En als je héél goed kijkt, kun je de zes schroeven tellen waarmee de laadpoort is bevestigd. Maar wat verwacht je ook van een budgetauto.

