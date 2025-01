Waarom Europa in 2027 nog verliefder wordt op de Dacia Sandero

Nieuws

De huidige Dacia Sandero is een Europese verkoopknaller. Toch krijgt-ie eind 2027 een opvolger. Daarvan verschijnt ook een goedkope elektrische versie - met een zware batterij.

Tijdens een persconferentie over de verkoopcijfers van 2024 deed Dacia-topman Denis Le Vot een aantal onthullingen over de nieuwe Dacia Sandero. Zo vertelde hij onder meer dat de definitieve keuzes voor de specificaties van de nieuwe Sandero eind 2025 gemaakt moeten zijn, zo meldt het Britse Car.



"Het voordeel van Dacia is dat we onze specificaties zelf kunnen bepalen", zegt Le Vot, verwijzend naar de technische mogelijkheden binnen de Renault-groep. "Stel je voor hoe groot de schappen met technologische oplossingen zijn bij Renault – daar mogen wij uit kiezen."

Zelfde techniek als Renault 5?



De nieuwe Sandero blijft gebruikmaken van het CMF-B-platform, dat volgens Le Vot ‘de essentie van Dacia’ vertegenwoordigt. "Er is geen reden om over te stappen op een ander platform", legt hij uit. "Het is relatief nieuw – het bestaat pas vijf jaar. En de elektronische architectuur, dus de software en technologie aan boord, is zelfs nog jonger en ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwste Europese veiligheidsregels."

Dankzij het CMF-B-platform kan de Sandero dezelfde elektromotoren en batterijtechnologie gebruiken als bijvoorbeeld de Renault 4, Renault 5 en Alpine A290. Maar dat betekent niet dat de nieuwe Dacia Sandero alleen als volledig elektrische auto geleverd wordt. Dacia neemt rustig de tijd voor de overstap naar elektrische aandrijving. Le Vot benadrukt dat het merk pas in 2035 volledig geëlektrificeerd zal zijn. Gezien het huidige klimaat een slimme keus. Sterker nog, als de Dacia Sandero straks ook een optie wordt voor mensen die een betaalbare EV-zoeken, boort-ie een nóg groter koperspotentieel aan. Met mogelijk een nog groter commercieel succes in het verschiet.



Betaalbare elektrische Sandero



"Elke autofabrikant richt zich nu op de hoogste specificaties voor elektrische auto's. Met een bereik van 500 tot 600 kilometer en een snellaadtijd van 20 tot 30 minuten", zegt Le Vot. "Dat gaan wij dus niet doen. Waarom niet? Omdat wij een sociale rol hebben. Onze missie is betaalbare mobiliteit, ook elektrisch. Daarom hebben we de Spring uitgebracht."

Leuk voorbeeld, maar de Dacia Spring is door zijn beperkte rijbereik (WLTP: 225 km) eigenlijk alleen geschikt als stadsauto. We weten dat het laag houden van de kosten topprioriteit is bij Dacia, maar een gezinsauto als de Sandero moet wel wat verder komen op een volle accu dan de Spring. Ons advies aan Dacia: mik op een WLTP-bereik van 350 tot 400 kilometer.

Zware maar goedkope accu

Hoe dan ook onderzoekt het merk naar eigen zeggen alle mogelijke batterijtypes voor de elektrische Sandero. "Misschien wordt het een batterij op natriumbasis", suggereert Le Vot. "Sommigen zeggen dat natriumbatterijen niet ideaal zijn, omdat ze zwaarder zijn en minder energie opslaan. Maar ze zijn wel goedkoop." En Le Vot weet als geen ander dat de autoliefde van veel Europese autokopers door de portemonnee gaat ...



Volgens Le Vot gaat Dacia bij een elektrische Sandero daarom op zoek naar de perfecte balans tussen actieradius, energiedichtheid en laadcapaciteit. "Het idee is dat we een andere weg inslaan – en vooral betaalbaar blijven. Daar ligt onze kracht."

