Autoverkopen Europa: deze ooit verguisde elektrische Volkswagen neemt nu keihard revanche

Onderzoekbureau Jato heeft de Europese autoverkopen over de maand februari 2025 bekendgemaakt. Daar zit een aantal opvallende trends en cijfers tussen. Bijvoorbeeld over een ooit verguisde elektrische Volkswagen die revanche neemt.

1 - Tesla valt van zijn voetstuk

Voormalig wonderkind Tesla heeft het momenteel zwaar. De Tesla Model Y, het meestverkochte model van het merk, zat afgelopen februari in een spagaat. De gefacelifte versie moest nog op gang komen terwijl het uitzwaaiende model steeds minder consumenten wist te verleiden tot aankoop. Tel hier de bemoeienis van topman Elon Musk met de Amerikaanse én Europese politiek bij op en de rapen zijn gaar.

Tesla viel in februari 2025 terug naar een Europees marktaandeel van 9,6 procent. Hiermee is het de slechtste februarimaand voor Tesla in 5 jaar. De registraties van de Model Y kelderden ten opzichte van februari 2024 met 56 procent tot 8800 exemplaren, volgens onderzoeksbureau Jato.com. En ook de Tesla Model 3 worstelt om het hoofd boven water te houden: 14 procent minder registraties (6800 stuks). Tesla in het geheel zag zijn registraties dalen met maar liefst 44 procent.

2 - Chinese automerken profiteren

Waar de een verliest, wint de ander. In dit geval zijn dat de Chinese automerken. Dat wil zeggen: de van oorsprong Chinese merken én de merken die in Chinese handen zijn gevallen, zoals Volvo. Ze registreerden in Europa afgelopen februari 19.800 nieuwe auto's; Tesla deed er ruim 15.700.

De populairste 'Chinese' automerken zijn BYD, Polestar en Volvo. Desondanks gaat bij dat laatste merk de Zweedse vlag niet uit; de EV-verkopen gingen met 30 procent onderuit naar 6656 registraties. BYD noteerde juist een plus van 94 procent, maar staat met 4436 registraties nog altijd onder Volvo. En Polestar? Dat liet een stijging van 84 procent zien, maar blijft steken op 2405 registraties.

3 - Bij deze automerken gaat de vlag wel uit

Nu we toch bij de EV-verkopen zijn aanbeland, kijken we welke merken het niet goed, maar zelfs fan-tas-tisch deden. Dan springt Volkswagen er toch wel uit. Het automerk incasseerde het afgelopen halfjaar veel tegenslagen, maar de elektrische modellen vertonen nu een sensationeel stijgende lijn. Het registreerde 19.565 nieuwe EV's, een stijging van 180 procent in vergelijking tot februari 2024. Hiermee verkocht Volkswagen de meeste EV's van alle automerken.

De ooit zo verguisde Volkswagen ID.3 deed het uitstekend. De EV werd 5384 keer geregistreerd, een plus van 114 procent, en neemt hiermee revanche. De Volkswagen ID.4 is met 6.172 stuks nog populairder en kende een toename van maar liefst 150 procent in vergelijking tot 2024.

Hiermee zitten de elektrische Volkswagens de Tesla Model 3 en de Model Y op de hielen. Die zijn met 6834 respectievelijk 8790 registraties nog altijd de meestverkochte EV's van Europa, maar noteerden allebei een daling ten opzichte van een jaar eerder (min 14 en 56 procent).



Toch nog een beetje goed nieuws voor Tesla, want ondanks de duikeling in marktaandeel en registraties staat het merk met 15.737 op de tweede plaats van de in de toplijst met EV-verkopen. Het brons is voor BMW (13.475 registraties, een plus van 20 procent). Dat is nog zonder Mini. Dit merk noteerde 5123 EV-registraties, een toename van, hou je vast, 804 procent in vergelijking tot een jaar eerder. Dat een elektrische Mini duur is, daar ligt dus niet iedereen wakker van.

Hetzelfde geldt overigens voor Porsche. Niet goedkoop, maar desondanks een toename van 459 procent in de EV-registraties. De elektrische Porsche Macan komt blijkbaar lekker op stoom.

4 - Dit is de meestverkochte auto in Europa

Als we kijken naar de modelregistraties in het algemeen, kan er in februari 2025 maar één de grote winnaar zijn. Dat is de Dacia Sandero. Met 21.604 registraties gaat de Franse Roemeen fier aan kop. Niet in Nederland trouwens, want wij zetten de Sandero met 91 verkopen op de 86ste (!) plek van de autoverkopen in februari 2025.

De top 10 van Europese modellen van afgelopen februari ziet er als volgt uit:



Positie Model Aantal +/- t.o.v. feb. 2024 1 Dacia Sandero 21.604 +4% 2 Citroën C3 18.540 +4% 3 Renault Clio 18.348 +22% 4 Peugeot 208 16.532 -10% 5 Volkswagen Golf 16.033 -18% 6 Dacia Duster 15.401 +14% 7 Volkswagen T-Roc 15.284 +10% 8 Peugeot 2008 14.403 +3% 9 Volkswagen Tiguan 14.363 +43% 10 Toyota Yaris Cross 13.889 -11%

5 - Autoverkopen Europa: markt krimpt, maar niet de EV-markt

Tot slot de algemene cijfers. In totaal werden in februari 2025 966.271 nieuwe auto's geregistreerd, 2,5 procent minder dan een jaar eerder. De elektrische auto zit wel in de lift, een plus van 26 procent, van 130.739 naar 164.148 registraties, een record voor de maand februari.

De Chinese automerken (zonder die met Europese roots) noteerden een stijging van 82 procent (van 22.389 naar 40.643 stuks). De Volkswagen-groep wist de meeste nieuwe auto's te verkopen, 249.403 exemplaren. Dat betekent een groei van 1 procent ten opzichte van februari 2014. Op flinke afstand staat Stellantis op de tweede plaats met 156.263 registraties, een min van 16 procent. Mede dankzij het succes van de Renault 5, de Dacia Sandero en Dacia Duster staat de Renault-groep op de derde plaats, met 106.590 registraties, een toename van 12 procent.