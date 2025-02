Polestar 4: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

620 kilometer is de officiële actieradius van de Polestar 4 Long Range Single Motor. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Longe Range-versies van de Polestar 4 hebben een forse batterij van 100 kWh. De bruikbare capaciteit bedraagt 94 kWh. Wij testen de versie met één elektromotor van 272 pk op de achteras (Single Motor). Daar verbindt Polestar een indrukwekkend rijbereik van 620 kilometer aan.

Nou staat onze testauto op een slag grotere wielen (21 i.p.v. 20 inch) en dat gaat ten koste van de actieradius. Je moet 20 kilometer inleveren en dat maakt het streefbereik 600 kilometer. Tijdens onze testrit overdag is het 11 graden en ’s avonds 9 graden.

Polestar 4: actieradius bij 100 km/h

Onze 100 kilometer lange testronde begint in zuidelijke richting en dat betekent (een beetje) tegenwind. Zo kan het dat het stroomverbruik na 50 kilometer nogal hoog lijkt (20,9 kWh/100 km), maar na nog eens 50 kilometer meewind komt de Polestar 4 uit op een gemiddelde van 19,3 kWh/100 km.

Zou je met een volle batterij (94 kWh) over de Nederlandse snelweg gaan rijden tot-ie leeg is, dan kom je 487 kilometer ver.

Polestar 4: actieradius bij 130 km/h

De wegligging van de Polestar 4 Long Range Single Motor is rotsvast, want hij heeft een lange wielbasis, een grote spoorbreedte en een imposant gewicht van 2305 kilo. Je merkt dan ook weinig verschil tussen 100 en 130 km/h. De batterij gaat vanzelfsprekend wel sneller leeg: 27,7 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 339 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 600 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 487 km - 81%

Actieradius 130 km/h - 339 km - 57%

Conclusie

Het was ook een graad of 10 toen we de actieradius van de Volvo EX30 testten. Een kleinere auto dan de Polestar 4, maar ook met een 272 pk sterke elektromotor op de achteras. Tot onze verbazing is het stroomverbruik bijna identiek! Dat is een compliment voor de grote, zware en luxe Polestar 4.

Sowieso scoort de Polestar 4 goed in deze test, want zoals je hierboven kunt zien, haalt hij op 100 km/h maar liefst 81 procent van het opgegeven rijbereik (WLTP is een mix van snelheden). En dat in de winter. De Tesla Model Y Long Range RWD (rangetest) heeft ook een WLTP-actieradius van 600 kilometer en hij haalt 510 kilometer (of 85 procent) als je 100 km/h rijdt, maar dat was gemeten in de zomer.

De kans is groot dat de Polestar 4 Long Range Single Motor in de warmere maanden ook de magische grens van 500 kilometer doorbreekt.