Polestar geeft na lang treuzelen jaarcijfers 2023 vrij en noteert miljardenverlies

Maandenlang stelde Polestar de publicatie van zijn jaarcijfers van 2023 uit. En dat snappen we, want de financiële resultaten zijn slecht …



Verschillende keren stelde Polestar de publicatie van de jaarcijfers uit. Boekhoudkundig bleek het namelijk een zooitje te zijn bij het merk, dat net als Volvo onderdeel uitmaakt van het Chinese Geely. Nu heeft het merk de resultaten eindelijk wereldkundig gemaakt, en de cijfers zijn niet bepaald rooskleurig.

Financiële cijfers Polestar

Polestar draaide over 2023 een omzet van omgerekend 2,21 miljard euro, ongeveer 3 procent minder dan het jaar daarvoor. Maar daar blijft na aftrek van de kosten niets van over. Polestar komt zelfs uit op een nettoverlies van liefst 1,09 miljard euro. In 2022 schreef Polestar ook al rode cijfers, toen ging het om bijna 448 miljoen euro.

Een belangrijke reden voor de slechte resultaten is de de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s - iets waar veel (EV-)merken mee te maken hebben. Volgens Polestar kostte dit hen in 2023 alleen al ruim 111,5 miljoen euro.

Polestar 3 en 4 komen eraan

Tot nu toe verkoopt Polestar maar één model (de Polestar 2), maar binnenkort komen daar de Polestar 3 en Polestar 4 bij. Het is echter maar de vraag of de twee SUV’s daadwerkelijk kunnen zorgen voor een kentering in de cijfers. Peperdure elektrische SUV's zijn buiten China op dit moment niet zo populair.

De Polestar 4 - die SUV-coupé zonder achterruit (foto links) - staat op de prijslijst vanaf 64.800 euro. En voor dat andere nieuwe model, de aan de Volvo EX90 verwante Polestar 3 (foto rechts), moet je minimaal 79.950 euro neerleggen. En hoewel we in onze Polestar 3 review en Polestar 4 review over het algemeen te spreken zijn over de EV’s, hebben ze het tij in Europa op dit moment niet mee.

Concurrenten als Mercedes, Audi en BMW bieden ook modellen met benzinemotor aan, of plug-in hybrides. Polestar bouwt alleen elektrische auto's en kan dus geen alternatief bieden.