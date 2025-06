3 voordelen en 3 nadelen van de Polestar 4

Nieuws

De Polestar 4 staat bekend om de achterruit die hij niet heeft. Maar de elektrische crossover heeft ook plus- en minputen waar je niemand over hoort …

De actieradius van de Polestar 4 hebben we al getest en ondanks de ontbrekende achterruit, is hij praktischer dan iedereen denkt. Lees onze Polestar 4-test maar eens. Maar er zijn nog meer plus- en minpunten die je als potentiële koper (of leaser) wilt weten. Hieronder zetten we ze op een rij.

3 voordelen van de Polestar 4

Pluspunt 1: Rijhulpsystemen de mond snoeren

Deze sneltoetsen maken het eenvoudig om na het wegrijden meteen een paar rijhulpsystemen hun digitale mond te snoeren.

Pluspunt 2: Muziek komt van alle kanten

Het klinkt alsof we midden in de muziek zitten. Dat is ook het geval, want onze testauto heeft luidsprekers in de hoofdsteunen.

Pluspunt 3: Welke range blieft u?

Hoe blieft u uw resterende range: geschat op basis van uw recente rijgedrag, of op basis van het officiële WLTP-verbruik?

3 nadelen van de Polestar 4

Minpunt 1: Hinderlijke touchknoppen

In plaats van echte pijltjestoetsen, heeft het stuur van die hinderlijke touchknoppen waarbij het heel precies komt wáár je drukt.

Minpunt 2: Het zicht rondom is wel een ding

Rechtdoor op de snelweg is de ontbrekende achterruit geen groot gemis, maar in de stad is het zicht rondom de auto echt te beperkt.

Minpunt 3: Wat. Zeg. Je?!

Als je tegenwind hebt en die blaast op precies de verkeerde manier langst de A-stijl, dan hoor je een windgeruis van heb ik jou daar.

Bijbetalen voor de laadkabel

De laadpoort zit linksachter op de auto. Een goede plek, want de Superchargers van Tesla én de laadstations van Shell Recharge zijn daarop ingericht. Dus je hoeft na het inparkeren niet he-le-maal om de 4,84 meter lange auto heen te lopen om de stekker in te pluggen. Het dikke laadsnoer in onmogelijke bochten wringen is er evenmin bij.

Dit is ook het moment om je te vertellen dat Polestar 200 euro in rekening brengt voor de gewone laadkabel voor thuis en openbaar opladen. Het merk lijkt te denken dat de elektrische auto is ingeburgerd als de mobiele telefoon en iedereen inmiddels een lade vol laadsnoeren heeft verzameld.

Misschien is het juist handig om niet een laadsnoer te weinig, maar juist een te véél te hebben. Dan grijp je nooit mis. De Polestar 4 beschikt namelijk over een frunk én een uitsparing in de kofferbak, wat met één laadkabel tot verwarring kan leiden. Ligt-ie voorin of ligt-ie achterin? 50 procent kans dat je de juiste klep opent …