De Polestar die iedereen wil, met een naam die niemand begrijpt, komt in 2027

In 2025 gaat Polestar vrolijk door met nieuwe modellen, nadat vorig jaar de Polestar 3 en Polestar 4 op de markt kwamen. De Polestar 5 komt eraan, maar het grote nieuws bewaart Polestar pas voor 2027.

Chinese automerken houden niet van klinkende modelnamen, zoals Giulietta of desnoods Golf of Clio. Ze gaan gewoon tellen. Vooral Polestar heeft hier een handje van. Dat merk is gewoon begonnen bij 1 en telt door tot sint-juttemis. Inmiddels staat de Polestar 4 in de showroom, eh, Polestar Spaces, en staan de 5, 6 en 7 in de planning. Die nummering zorgt er wel voor dat je even moet nadenken om het juiste model op je netvlies te krijgen.



Polestar 7 (2026): opvolger Polestar 2?



Weet jij nog wat de Polestar 5, die dit jaar op de markt komt, voor model wordt? En hoe zat het ook alweer met de Polestar 6? Inmiddels heeft Polestar de 7 zelfs al aangekondigd. Veel willen de Chinezen er nog niet over kwijt. Wat wél verklapt werd, is dat de auto in Europa gebouwd wordt (zeer waarschijnlijk in een nieuwe fabriek in Slowakije) en dat het een compacte SUV is.

Premium, haasten ze zich erbij te vermelden. Het gezaghebbende Insideevs gooide een balletje op dat de Polestar 7 de opvolger wordt van de Polestar 2, maar dat werd door een woordvoerder ontkend. Zelfs het jaar 2027 is nog niet in beton gegoten, al gaan we ervan uit dat-ie dan op de markt komt.



Om je te helpen bij de verwarring rondom de namen en de getallen, volgt hieronder een korte cursus Polestar-kunde.

Polestar modellen 2025

Polestar 1: Gebaseerd op een studiemodel, de Volvo Concept Coupé uit 2013. Dit was in 2020 het visitekaartje van het nieuwe merk Polestar en het enige niet-elektrische model. De plug-in hybride was goed voor 609 pk en werd in een beperkte oplage van 500 stuks gebouwd.

Polestar 2: Tot nu toe het bekendste model. Ook de Polestar 2 heeft nog Volvo-wortels. In 2023 kreeg-ie een facelift. Technisch veranderde er veel: ineens had de Polestar 2 achterwielaandrijving. Verder kreeg-ie nieuwe motoren en een grotere batterij.

Polestar 3: Technisch is deze zevenzitter hetzelfde als de Volvo EX90, maar het design is voor het eerst zonder Volvo-hulp tot stand gekomen. Naast concurrenten BMW iX en Audi Q8 e-tron, oogt de Polestar 3 door zijn lage neuspartij, elegante vormen en stijlvol aflopende daklijn veel minder zwaarlijvig.

Polestar 4: Staat vooral bekend om de afwezige achterruit. Dat moet wel enorm onhandig zijn, horen we je denken. Maar de creatie van Polestar is een stuk praktischer dan je in eerste instantie denkt. Hij biedt veel ruimte en beschikt over verrassend goede praktische eigenschappen. Daarnaast smoelt de auto ook nog eens erg goed, en heeft hij dynamische rijeigenschappen.

Polestar nieuw model (2025)

Polestar 5: De Polestar 5 wordt het absolute topmodel van Polestar. Vergelijk hem maar met de Audi e-tron GT en de Porsche Taycan. Hij komt in 2025 en heeft 800 V-techniek. Twee elektromotoren zijn samen goed voor 884 pk en 900 Nm.



Polestar in 2026 en 2027



Polestar 6: Bloedmooie elektrische roadster met een torenhoog vermogen en een spectaculair design. De Polestar 6 komt in 2026 op de markt in een beperkte oplage. De eerste reeks van 500 exemplaren is al uitverkocht.

Polestar 7: de opvolger van de Polestar 2? Of toch niet? We houden het nieuws over de compacte SUV uit Slowakije in de gaten.



