Nieuwe Polestar-baas: “Onze auto’s zijn te braaf voor de VS en China”

Nieuws

Polestar slaat een nieuwe designrichting in, want autokopers in China en de VS vinden de huidige vormgeving maar saai. De ontwerper die deze klus gaat tackelen, heeft een van de mooiste Volkswagens Golf ontworpen …

Polestar kampt met tegenvallende verkoopcijfers en volgens Michael Lohscheller heeft dat deels te maken met hoe zijn auto’s eruitzien. De nieuwe directeur vertelt in een interview met Car magazine dat Amerikaanse en Chinese autokopers niet aanslaan op het brave, terughoudende Polestar-design.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

In plaats van braaf en terughoudend, kun je de huidige designtaal van Polestar ook bestempelen als strak en zakelijk. Een van onze grote ergernissen is dat alle nieuwe auto’s op elkaar lijken en daar maakt Polestar zich tenminste niet schuldig aan. Het huidige design gaat mee sinds 2019 (Polestar 1) en komt uit het vulpotlood van hoofdontwerper Maximilian Missoni. Hij werkt inmiddels bij BMW.

Nieuwe designkoers voor Polestar

Philipp Romers is de nieuwe designchef van Polestar. Hij heeft de Audi A6 en Audi Q6 op zijn cv staan en de mooiste Volkswagen Golf van de afgelopen 20 jaar: de Golf VII. Dat geeft hoop voor Polestars designtoekomst.

De designchef heeft van zijn baas de opdracht gekregen om de prestaties van de auto’s te benadrukken op een zelfverzekerde manier. Polestar-baas Michael Lohscheller: “Dat betekent niet per se meer kleuren. Meer keuze in verf zorgt voor complexiteit. Maar weet je wat? Polestar is soms een beetje te bescheiden, een beetje te nederig … Toch hoef je geen radicale veranderingen te verwachten. Het is een dunne scheidslijn."

Zien we de eerste resultaten in 2027?

De Polestar 5 en 6 zitten al in de pijplijn, dus de Polestar 7 is het eerste model dat grote designveranderingen kan krijgen. Dat wordt sowieso een spraakmakend model, want deze compacte SUV heeft ook de primeur dat hij in Europa van de band rolt. We gaan ervan uit dat de Polestar 7 in 2027 op de markt komt, maar dat is nog niet in beton gegoten.