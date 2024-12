Automerken stop hiermee! Onze 6 grootste ergernissen van 2024

Nieuws

Vroeger was alles beter. Misschien geldt dat ook voor auto’s, want in 2024 had de auto-industrie een paar domme ideeën. Hier zijn onze 6 grootste ergernissen van 2024. Met het vriendelijke doch dringende verzoek aan de automerken om hier in 2025 mee te stoppen.

1. Bijbetalen voor de laadkabel

Dat automerken gierig kunnen zijn, is bekend. Zo heeft de Mitsubishi Space Star geen hoedenplank. Toch kan hij je nog steeds van A naar B brengen. Een nieuwe elektrische auto afleveren zonder laadkabel is een heel ander verhaal. Hoe moet je dan opladen, alleen bij snelladers? Nee, we vinden het belachelijk dat klanten voor een Dongfeng Box of een Polestar 2 honderden euro's moeten bijbetalen voor het laadsnoer.

2. Alle nieuwe auto’s lijken op elkaar

Nog een trend die vandaag moet stoppen draait om het design van moderne auto’s. Zitten alle auto-ontwerpers van alle automerken soms in één appgroep en delen ze de hele dag schetsen en tekeningen? Hoe verklaar je anders dat er wekelijks een nieuwe SUV gelanceerd wordt met een strakke neus, een coupé-achtige daklijn en een rode lichtbalk op de achterkant? Het is dan ook bijna onmogelijk om de vier bovenstaande SUV's thuis te brengen ...

3. Hoe zet je alle piepjes uit?

Weet je nog, vroeger? Toen je simpelweg in een auto stapte, de sleutel omdraaide en wegreed? Tegenwoordig moet je eerst allerlei veiligheidssystemen de mond snoeren – ongeacht of de auto op stroom of benzine rijdt. Hun aanwezigheid is bij wet verplicht, dus het heeft geen zin om ons daarover op de winden. Maar het is wel irritant dat sommige automerken je daarvoor 12 handelingen laten verrichten, terwijl je bij andere merken (zoals de Dacia Spring) ziet dat het beter en sneller kan, namelijk met één handige knop. Elke auto zónder zo'n knop staat meteen op achterstand.



4. Grote batterijen die amper groter zijn

Dat je bij een elektrische auto’s kunt kiezen uit twee of meer batterijformaten vinden we geweldig. Maar dan moeten de kleine en de grote batterij wel behoorlijk van elkaar verschillen, want waar ben je anders mee bezig? Ja, we kijken naar jou, schattige Hyundai Inster, met je accupakketten van 42 en 49 kWh. Wat scheelt zeven kilowattuur in de praktijk nou helemaal, maximaal 50 kilometer? Maar Skoda doet hetzelfde bij de instap-Elroq: 55 en 63 kWh. Stellantis spant de kroon: wilt u de Peugeot E-208 of Opel Corsa Electric met 50 of 51 kWh?



5. Hinderlijke websites van automerken

Als je veel met auto’s bezig bent, of het nu je werk of je hobby is, breng je veel tijd door op de websites van automerken. En steeds vaker zijn de modelpagina’s geen normale pagina’s met tekst en foto’s, maar een soort lange animatie of video die beweegt zodra je naar beneden scrollt. Bekijk deze modelpagina’s maar eens van de Polestar 4 en de Dacia Duster. Zie je hoe alle plaatjes en teksten het beeld in vliegen? Erg gelikt, maar ook bloedirritant!

6. Goedkope EV’s zijn niet goedkoop

Deze ergernis hakt er op sommige dagen harder in dan op andere. Als we scherp voor de geest hebben dat een nieuwe Volkswagen Polo al 26.990 euro kost, zijn we bereid om alle elektrische auto’s met een lager prijskaartje als ‘goedkoop’ te bestempelen. Maar als we een dag later verlekkerd naar de Fiat Grande Panda van 25.990 euro kijken, en ontdekken dat de uitvoering die wij willen maar liefst 30 mille kost, gooien we gefrustreerd onze handen in de lucht. Goedkope EV's zijn helemaal niet goedkoop.