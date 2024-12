Dongfeng Box (2024): review van de beste goedkope elektrische auto

Tests

Eindelijk komen Chinese merken met goedkope elektrische auto’s naar Nederland. De Dongfeng Box biedt heel veel waar voor zijn bescheiden prijs, al zit er een addertje onder het gras.

Wat valt op aan de Dongfeng Box?

Dit is de auto die we al eerder uit China hadden verwacht. Europese kopers verleid je als Chinese fabrikant niet met dikke elektrische SUV’s, maar met goedkoop spul. Normaliter gaan we pas bij vraag 4 in op de kosten, maar die is bij de Dongfeng Box te belangrijk om zo lang te laten liggen. Met een prijs van 23.400 euro is hij niet de goedkoopste elektrische auto, maar krijg je wel een EV die werkelijk riant in zijn spullen zit. Al zit er een addertje onder het gras (zie vraag 4).

Gaat er geen belletje rinkelen bij de naam Dongfeng? In China is het een groot autoconcern, dat al sinds 1969 auto’s en vrachtwagens bouwt. In eigen land werkt Dongfeng via joint ventures samen met merken als Honda, Peugeot, Citroën en Kia.



De Dongfeng Box is iets meer dan 4 meter lang en daarmee verslaat-ie de popperige Leapmotor T03 (3,62 meter) en Dacia Spring (3,70 meter). Ter lering en vermaak dreunen we nog wat specs op: de actieradius is 310 kilometer en de topsnelheid 140 km/h. In de bagageruimte past een acceptabele 326 liter. Snelladen doet-ie op een rustig tempo, het kost je 30 minuten om de batterij van 42,3 kWh van 30 tot 80 procent te vullen.

Wat is goed aan de Dongfeng Box (2024)?

Een beetje scepsis hebben we wel als we de sleutel in ontvangst nemen. Waar zou Dongfeng op bezuinigd hebben om de prijs zo laag te krijgen? Maar bij het instappen verdwijnt een deel van de achterdocht. De ruimte is bijvoorbeeld uitstekend voor elkaar; we kennen middenklassers waarin je er beroerder bij zit. Vier volwassenen passen prima in deze auto, waarmee de veel krappere Dacia Spring en Leapmotor T03 worden afgetroefd.

Geiniger wordt het als we de lounge-functie ontdekken. De voorstoel kan helemaal plat naar achteren, waardoor-ie aansluit op de achterbank. Als je achterin gaat zitten, kun je tijdens het opladen of wachten languit een serie kijken via het grote scherm in het midden van de auto. Een schoonheidsslaapje doen of een zak chips leegeten kan ook.



Het dashboard ziet er goed uit: simpel en opgeruimd, maar beslist niet goedkoop. Knoppen zoek je, zoals bij veel andere Chinese auto's (helaas), tevergeefs. De twee riempjes boven het uitschuifbare dashboardkastje zijn een aardige vondst. Er past overigens alleen een laptop in.



Via een hendel aan het stuur zetten we de automaat in D. We rijden meteen een woonwijk met hoge verkeersdrempels in en die weet de Box keurig te overmeesteren. Ook korte hobbels en kleine oneffenheden in de snelweg verwerkt deze Dongfeng prima. Een uitgebreide actieradiustest kunnen we tijdens de korte kennismaking niet doen, maar het verbruik krijgt voorlopig een sierlijke krul. Tijdens een rit over de snelweg en de binnenwegen van de Kop van Noord-Holland, blijven we onder de 17 kWh/100 km.



Wat kan beter aan de Dongfeng Box?



Erg origineel oogt de Box niet, aan de voorkant is het precies een Smart #3. En er zit werkelijk geen greintje beleving in de Box. Sturen gaat gevoelloos en tijdens het rijden mis je de kracht die bij de meeste EV’s juist zo vanzelfsprekend is. Het lijkt wel alsof de Box 2500 kilo weegt, in plaats van 1355 kilo. Je krijgt dan ook niet de neiging om benzineauto's uit te dagen voor stoplichtsprints.

We zijn dan ook benieuwd naar de 0-100, maar daarover zwijgt Dongfeng niet alleen in het Chinees, maar in alle talen. Alleen de sprinttijd van 0 tot 50 km/h wordt verklapt en die duurt 4,6 seconden. Misschien dat de techneuten stiekem een dieselfetisj hebben, want daar doet het motorkarakter ons aan denken. Boven de 100 km/h gaat de elektromotor niet nagelen, maar piepen. Dat klinkt eventjes huiveringwekkend, maar het went.

Op andere punten ontbreekt verfijning op detailniveau. One pedal driving is niet mogelijk. Je kunt de mate van terugwinning van de remenergie wel instellen, maar zelfs in de meest krachtige stand moet je altijd bijremmen.

Verder heeft de auto geen navigatiesysteem. Je koppelt makkelijk je smartphone draadloos met de auto, zodat je bijvoorbeeld via Google Maps kunt navigeren, maar je krijgt geen uitgebreid advies of je de bestemming haalt met de acculading. Bij goedkope auto’s is zo’n geruststellende service niet gebruikelijk, maar omdat Dongfeng verder zo gul is met opties, vinden we het toch jammer.



Wat is de prijs van de Dongfeng Box?

Zoals gezegd, op dit onderdeel moeten Chinese merken pieken om Nederlandse kopers van hun chauvinistische Europese bril te verlossen. Dat doet Dongfeng heel slim met een Launch Edition. Daarbij krijg je alle mogelijke luxe die zelfs bij dure middenklassers niet altijd vanzelfsprekend is.

Zelfs stuurverwarming én -ventilatie, een 360 graden-camera en adaptieve cruisecontrol zijn bij de prijs van de Dongfeng Box Launch Edition inbegrepen. V2L, oftewel vehicle to load, waarmee de auto stroom kan terugleveren voor je elektrische fiets of huishoudelijke apparaten, is ook mogelijk. Mits je 319 euro betaalt voor een ontlaadkabel. Een laadkabel is gelukkig wel standaard.

Later in 2025 komt de Dongfeng Box Style Edition op de markt. Die versie heeft een kleinere batterij (31,4 kWh) en dus een beperktere actieradius (230 kilometer). Verder is-ie minder riant uitgerust. Ook de prijs is lager, maar het scheelt slechts 1000 euro. Ziedaar het addertje van vraag 1. Wil je écht voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, dan moet je dus voor de Launch Edition gaan.



Niet onbelangrijk: Dongfeng geeft vijf jaar garantie en dat is meer dan Leapmotor en Dacia (allebei 3 jaar).



Wat vind ikzelf van de Dongfeng Box?

Dongfeng betekent oostenwind. Ben je bijgelovig, dan kun je denken dat dit ongeluk brengt in een land waar de wind bijna altijd uit het westen komt. Maar de sterren staan niet ongunstig. Voor de prijs van 23.400 euro krijg je een riant uitgeruste en ruime Box First Edition met een prima actieradius. Daarmee is dit wat ons betreft de EV waarbij je het meeste waar voor je geld krijgt; meer dan bij Dacia of Leapmotor.

Vanaf 2025 trekt Dongfeng de broekriem aan en moet je met de Style Edition veel concessies doen op het gebied van rijbereik en uitrusting. Terwijl de prijs vrijwel hetzelfde is. Als we marketeers bij Dongfeng waren, zouden we de Launch Edition zo lang mogelijk in de prijslijst houden.



