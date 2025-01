Waarom Chinese merken als de dood zijn om auto's te bouwen in Europa

Nieuws

Eigenlijk gaat het nog niet goed met de Chinese automerken in Europa. Merken als MG en BYD verkopen samen minder auto's dan een kwakkelend merk als Nissan. En dan zijn er ook nog forse importtarieven. Wat houdt de Chinese merken tegen om Europa alsnog te veroveren?



Leapmotor, Zeekr, Omoda, Voyah, Dongfeng: de Europese automarkt wordt overspoeld met merken uit China. Maar die automerken weten geen deuk in een pakje boter te schieten. Alle merken bij elkaar haalden in de eerste tien maanden van 2024 maar een marktaandeel van 2,6 procent. Dat komt overeen met 281.287 verkochte auto's. Ter vergelijking: Nissan behaalde in zijn eentje al 2,4 procent.

Chinese merken in Europa: MG en BYD zijn het succesvolst

Van dat aantal heeft het overgrote deel een MG-logo op de motorkap. Het merk wist 217.609 nieuwe auto's te verkopen (t/m november). De spectaculaire groei van 2023 is echter voorbij. Toen stegen de verkopen met 104 procent, tot en met november 2024 is de stijging afgevlakt tot 6 procent.

En dan zijn er sinds oktober 2024 ook nog importheffingen voor nieuwe auto’s uit China. En die zijn fors: op elektrische auto's van de SAIC-groep, waartoe MG behoort, gaat het om een percentage van 35,3 procent.

Voor EV’s van Geely, dat in Europa actief is met de merken Polestar, Lynk & Co en Zeekr, geldt een tarief van 18,8 procent. BYD, dat na MG de meeste auto's verkoopt van de Chinese merken, ziet zich geconfronteerd met een importtarief 17 procent.

Zo omzeilen Chinese merken importheffingen

Chinese merken overwegen om de importheffingen te omzeilen door in Europa fabrieken te bouwen. BYD heeft plannen voor uitbreiding in het Hongaarse Szeged. Daar bouwt het merk nu al elektrische bussen. Bovendien heeft BYD aangekondigd een assemblagefabriek in Turkije te bouwen.

Chery, dat in Europa actief is met de merken Omoda en Jaecoo, kiest voor een andere aanpak. Het merk wil de Nissan-fabriek in Barcelona overnemen, die sinds december 2021 gesloten is.

Leapmotor pakt het anders aan

Leapmotor gooit het weer over een andere boeg: de Chinese fabrikant is een joint venture aangegaan met het Stellantis-concern om buiten China te kunnen uitbreiden. Zo wordt de compacte stadsauto Leapmotor T03 sinds juni 2024 geproduceerd in de Stellantis-fabriek in het Poolse Tychy.

MG heeft eveneens plannen om een assemblagefabriek in Europa te openen, maar twijfelt nog over de locatie: Engeland of het Europese vasteland. Het Verenigd Koninkrijk is voor MG de grootste afzetmarkt.

Chinese overheid ligt dwars

Er is één grote maar voor de Europese uitbreidingsplannen van de automerken uit China. De Chinese overheid zit helemaal niet te wachten op productie in Europa. In eigen land worden al te veel auto’s geproduceerd en die wil de overheid inzetten voor de export.

Daarom zet Beijing nu druk op zijn autofabrikanten. En we kunnen ons voorstellen dat dit indruk maakt. Dongfeng is al bezweken: het plan voor een autofabriek in Italië is voorlopig van de baan.