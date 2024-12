Tests

De Leapmotor T03 zoemt in China al langer rond en komt nu ook naar Europa. We stappen sceptisch in en stomverbaasd uit. Dit elektrische autootje moet je niet onderschatten.

Er rust een zware taak op de smalle schouders van de Leapmotor T03. Het is het eerste model van het Chinese Leapmotor dat de Europese consument nog niet kent. En je weet wat ze zeggen: je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.

Het begint meteen goed, want de Leapmotor T03 kost nog geen 20.000 euro. Dat is voor een EV heel scherp. Met zijn vermogen van 95 pk zet de T03 zijn enige concurrent meteen buitenspel. De Dacia Spring heeft niet meer dan 65 pk. De actieradius (WLTP) bedraagt 265 kilometer en de Spring houdt het al bij 225 kilometer voor gezien. De T03 heeft dan ook de grotere accu: 37,3 tegenover 26,8 kWh.

Zodra we instappen, merken we dat de kleine Leapmotor T03 (3,62 meter lang) meer in zijn mars heeft dan we op basis van zijn snoezige uiterlijk en Chinese herkomst hadden verwacht. De portiergrepen voelen stevig aan en het portier sluit met een geluid dat we eerder van een duurdere auto verwachten.

De stoelen zijn tamelijk vlak, maar daarentegen is het ruimteaanbod dik in orde. Als de bestuurder en zijn passagier hun stoel wat naar voren zetten, kunnen twee volwassen achterin prima zitten. Al is de deuropening aan de kleine kant.

2 dingen doen voor je wegrijdt

Met zijn smalle bandjes en 15-inch wieltjes (overigens wel van lichtmetaal) stelden we ons niet te veel voor van de rijeigenschappen. Des te groter was de verrassing dat de Leapmotor T03 voor een stadsauto heel behoorlijk rijdt. Vanwege zijn elektrische aandrijving komt hij uiteraard vlot van zijn plek. Maar wat vooral opvalt, is hoe comfortabel de T03 is. En dat voor een auto met zo'n korte wielbasis (2,40 meter).

Voordat je wegrijdt, moet je wel twee dingen doen. 1: zet de rijstand in Sport en 2: zet de stuurstand ook in Sport. Ja, je leest het goed, deze A-segmentauto heeft verschillende rij- en stuurstanden, zes in totaal en je betaalt hiervoor niets extra. Als je niet in Sport rijdt, is de besturing te licht, gevoelloos en daarmee on-Europees.

Leapmotor T03 test conclusie

De Leapmotor T03 heeft ons aangenaam verrast. Hij kijkt wat schaapachtig uit zijn ogen, maar de rijeigenschappen zijn volwassen, de kwaliteit is goed en de uitrusting belachelijk compleet. Deze kennismaking ons een beetje denken aan onze eerste rijindruk met de elektrische Volkswagen Up. En dat is een groot compliment voor een merk dat nog nat achter de oren is.

Lees de volledige test van de Leapmotor T03 in Auto Review 11/2024.