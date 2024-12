5 gloednieuwe goedkope elektrische auto’s met private lease

Nieuws

Over het algemeen zijn elektrische auto’s duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor, maar er komen steeds meer betaalbare EV’s op de markt die deze trend doorbreken. In onze private lease vergelijker zijn er in korte tijd vijf bij gekomen. Wij zetten ze voor je op een rijtje!



Met private lease wordt autorijden een stuk makkelijker, omdat je een vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle kosten zijn inbegrepen. Dit bedrag dekt onder andere afschrijving, verzekering en onderhoud, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over losse uitgaven voor deze zaken. Het enige wat je zelf nog moet betalen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Dankzij een private leasecontract krijg je financiële helderheid over je auto, zodat je met een gerust hart de weg op kunt.

We benoemen 5 betaalbare elektrische auto’s die in korte tijd zijn toegevoegd aan ons private lease-aanbod. Mede door deze EV’s wordt elektrisch rijden steeds bereikbaarder voor mensen. Wij zetten per auto enkele voor- en nadelen op een rijtje en voegen daarbij ook de technische specificaties van de modellen toe. Zo kun je de EV’s makkelijk vergelijken.

1. Hyundai Inster

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Technische specificaties basismodel niet indrukwekkend + Scherpe prijs, rijk uitgerust - Standaard een vierzitter + Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen - Smal: ruimte in de breedte niet overdadig

Specificaties

Eigenschap 42 kWh 49 kWh Vermogen (pk) 97 pk 115 pk Koppel (Nm) 147 Nm 147 Nm 0-100 sprint 11,7 s 10,6 s Accucapaciteit (kWh) 42 kWh 49 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,3 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius 327 km 370 km Laadvermogen (kW) 11 kW 11 kW Laadtijd AC (10-100%) 4 u 4 u 45 min Snellaadvermogen 100 kW 100 kW Laadtijd DC 39 min 39 min

2. Dongfeng Box

Pluspunten Minpunten + Licht voor een EV (1251 of 1430 kg) - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst + Rijk uitgerust - Standaard laag laadvermogen (3,3 kW) + Scherpe prijs - Standaard actieradius (230 km)

Specificaties

Eigenschap Style Edition Launch Edition Vermogen 95 pk 95 pk Koppel 160 Nm 160 Nm 0-100 sprint (seconden) n.n.b n.n.b Accucapaciteit 31,4 kWh 42,3 kWh Accutype LFP LFP Ledig gewicht 1251 kg 1430 kg Bagageruimte 326 liter 326 liter Gemiddeld verbruik (WLTP) n.n.b n.n.b WLTP-actieradius 230 km 310 km Laadvermogen 3,3 kW 6,6 kW Snellaadvermogen 76,8 kW 87,8 kW

3. Leapmotor T03

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Design is smaakgevoelig + Compleet uitgerust - Trage software en blikkerige luidsprekers + Rijdt volwassener dan je verwacht - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Specificaties

Eigenschap Design Vermogen 95 pk Koppel 158 Nm 0-100 sprint 12,7 s Accucapaciteit 37,3 kWh Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,3 kWh/100 km WLTP-actieradius 265 km Laadvermogen 6,6 kW Snellaadvermogen 45 kW

4. Renault 5

Pluspunten Minpunten + Leuke en originele vormgeving - Technische specificaties niet indrukwekkend + Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin + Scherpe prijs met subsidie - Goedkopere uitvoering nog niet beschikbaar

Specificaties

Eigenschap 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen 120 pk 150 pk Koppel 225 Nm 245 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s Accucapaciteit 40 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,5 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius 312 km 410 km Laadvermogen 11 kW 11 kW Laadtijd (10%-100%) n.n.b. 4 u 45 min Snellaadvermogen 80 kW 100 kW Snellaadtijd (15%-80%) n.n.b. 31 min

5. Fiat Grande Panda

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Standaard 7,4 kW laadvermogen, dus niet driefaseladen + Leuk retrodesign - Actieradius (320 km) redelijk beperkt + Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel - Er zijn goedkopere opties

Specificaties

Eigenschap RED La Prima Vermogen 113 pk 113 pk Koppel 122 Nm 122 Nm 0-100 sprint 11,0 s 11,5 s Accucapaciteit 44 kWh 44 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius 320 km 320 km Laadvermogen 7,4 kW 11 kW Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min Snellaadvermogen 100 kW 100 kW Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Elektrische auto private lease

