Nissan heeft officieel het doek van de Micra gehaald. Daarbij wordt duidelijk wat we al wisten: de EV lijkt wel erg veel op de Renault 5. Na lang speuren vonden we drie verschillen.

Het was al bekend dat de nieuwe Nissan Micra niet door de Japanners zelf werd ontwikkeld, maar dat de Renault 5 van Nissans Franse alliantiepartner als basis zou dienen. Het regende de afgelopen tijd teaserbeelden en dus zijn er weinig verrassingen meer aan de Micra te ontdekken.

Micra heeft eigen smoel

Het design van de Micra wijkt nog het meest af van de Renault 5. De ronde koplampen en achterlichten die beide bestaan uit LED-verlichting in halve cirkels geven de Nissan een eigen smoel. En hoewel het silhouet van de auto vergelijkbaar is met de 5, heeft het plaatwerk van de Micra meer rondingen. Het Vijfje is juist rechthoekig.

Huiswerk overgeschreven

In het interieur is het een stuk moeilijker om verschillen te ontdekken. Het lijkt alsof Nissan het huiswerk van Renault heeft overgeschreven en er net genoeg aan heeft gesleuteld om geen straf te riskeren. Als je het Nissan-logo op het stuur wegdenkt, is de afbeelding van Mount Fuji het enige signaal dat je niet in de Renault zit. Verder worden dezelfde schermen als de 5 gebruikt, en zijn ook de leuke details zoals de stiksels op het dashboard en de vierkante ventilatieroosters uit de Renault overgenomen.

Techniek identiek, op één (minuscuul) punt na

Ook motorisch biedt de Micra weinig verrassingen. Je kunt net zoals bij de 5 (en ook bij de Renault 4) kiezen tussen een batterij van 40 of 52 kWh. Deze bieden verschillende vermogens (120 pk voor 40 kWh en 150 pk voor 52 kWh). Snellaadvermogens zijn identiek met 80 kW voor de instapper en 100 kW voor de variant met de grotere batterij.

Ook de actieradius is vrijwel gelijk, maar nu komen we bij het derde verschil. De Micra komt volgens Nissan iets minder ver dan de 5. In combinatie met de 40 kWh batterij bedraagt de actieradius van de Micra 310 km (5: 312 km), het accupakket van 52 kWh levert een range van 408 km op (5: 410 km). Dat is opvallend, aangezien de basisversie van de Micra 47 kilo lichter is dan de instap-Renault 5.

Nissan Micra prijs en levertijd

Als je liever de Micra bestelt in plaats van de 5, moet je nog even geduld hebben. De Europese verkopen van de Micra starten volgens Nissan ‘eind 2025’, dus voor de eerste bladeren van de bomen vallen hoef je de EV niet te verwachten. Over de prijs laat Nissan nog niets los, maar die zal niet veel hoger of lager zijn dan de prijs van de Renault 5. De Fransoos is beschikbaar vanaf 27.990 euro, terwijl de 52 kWh-variant minimaal 32.990 euro moet kosten.

