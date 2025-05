Nissan Micra is klaar om mee te liften op succes Renault 5

Nieuws

Nissan heeft momenteel maar één, matig succesvolle elektrische personenauto in de prijslijst: de Nissan Ariya. Binnenkort moet de nieuwe Micra het EV-gamma van Nissan nieuw leven inblazen. Kan hij meeliften op het succes van zijn technische broertje, de Renault 5?

De elektrische herstart van het Japanse merk begint met de nieuwe Nissan Micra. Daarna volgen nog twee nieuwe, volledig elektrische modellen.



Dat de nieuwe Nissan Micra al dicht bij z'n officiële introductie is, bewijzen de bijgaande spionagebeelden van onze fotograaf. Hij spotte het model voor het eerst tijdens tests op de openbare weg in Frankrijk. De compacte hatchback deelt zijn basis met de Renault 5, die al een vliegende start heeft gemaakt op de Europese markt.



Hitpotentie elektrische Nissan Micra

In het eerste kwartaal ging de Renault 5 bijna 17.000 keer over de Europese dealerdrempels. Daarmee was de retro-Renault de nummer 8 onder de bestverkochte elektrische auto's. De Nissan Micra was ooit ook een populaire stadsauto, waaraan veel Europeanen leuke herinneringen bewaren. In die zin zou de elektrische Micra de lijn van de Renault 5 zomaar kunnen doortrekken.

Hetzelfde, maar toch anders

Qua uiterlijk is de link met de Renault 5 duidelijk, maar met zijn ronde koplampen en achterlichten krijgt de Japanse variant toch een eigen smoel. Wat dat betreft bewandelt Nissan gelukkig een totaal andere route dan Mitsubishi, dat met de Colt en de ASX regelrechte kopieën van de Renault Clio en Renault Captur in huis heeft.



Maar goed, Nissan moet ook wel. Want de nieuwe elektrische 5 en 4 zijn zo typisch Renault, je kunt het als Nissan niet maken om het uiterlijk vrijwel ongemoeid laten. En hetzelfde geldt voor het interieur. Want ook dat sluit bij de Renault 5 overduidelijk aan bij het verleden.

Accu en actieradius elektrische Micra

De productie vindt – net als bij de Renault – plaats in Douai, Noord-Frankrijk. Ook qua techniek komt het overeen: accupakketten van 40 of 52 kWh zorgen voor een actieradius tot 400 kilometer. De officiële onthulling van de nieuwe Nissan Micra wordt eind 2025 verwacht.

Na de nieuwe Micra, verwachten we binnenkort nog twee splinternieuwe elektrische modellen van Nissan. De nieuwe Nissan Leaf wordt ook nog in 2025 verwacht, maar voor de elektrische Nissan Juke moeten we waarschijnlijk wat langer geduld hebben. Lees daarover meer in het onderstaande artikel.