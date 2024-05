Leuk hè, die nieuwe Renault! Als je dit weet, vind je hem nóg leuker

Nieuws

Op onze website hebben we het al vaak gehad over de nieuwe elektrische Renault 5. Maar het verhaal is niet compleet zonder deze 18 weetjes over het oermodel uit 1972.

1. In 1972 was de Renault 5 één van de eerste moderne voorwielaangedreven hatchbacks. Toch was het niet de eerste Renault met een grote achterklep.



2. Geestelijk vader van de R5 was Renault-directeur Pierre Dreyfus. Dreyfus had iets met derde en vijfde deuren, want onder zijn leiding waren ook de Renault 16 en de Renault 4 ontwikkeld.

3. Anders dan bij de Simca 1100 en de Fiat 127, lag de motor van de Renault 5 nog gewoon in de lengte.

4. De Nederlandse pers reageerde enthousiast, al vond men de Renaut 5 TL met 7750 gulden (ca. 3500 euro) 'erg fors geprijsd' …



5. De eerste Vijfjes hadden nog dezelfde versnellingsbak met 'paraplupook' als de R4.

6. Door z'n destijds unieke, kunststof schildbumpers en weggewerkte portierhendels, oogde de R5 minimalistisch en modern.



7. Ook in 1972 was er al een elektrische 5. Renault had het prototype samen met het staatsbedrijf Electricité De France (EDF) ontwikkeld.

8. De R5 Electrique van 1972 had op de plaats van de achterbank 34 loodaccu's die samen 335 kg wogen, goed voor een bereik van 110 tot 170 kilometer. Opladen kostte 10 uur, de topsnelheid bedroeg 80 km/h.



9. Dat de R5 aanvankelijk maar twee portieren had, was een bewuste keus. Zo kon je de kinderen veilig naar school brengen, zonder dat je hoefde te vrezen dat ze onderweg stiekem een deur zouden openen.



10. In 1979 was Renaults kinderliefde over en kwam er een vijfdeurs R5. Of waren er toen wél kindersloten?

11. In sommige landen had Renault vanaf 1977 de R7 in het gamma, een vierdeurs sedanversie van de 5. In de Benelux zijn we daarvan verschoond gebleven.

12. De Renault 5 Alpine Turbo (1976) was de Volkswagen Golf I GTI net voor in het hot hatch-segment. Zijn 108 pk sterke 1.4 en bezorgde het Vijfje een honderdsprint van 9,7 seconden en een top van 187 km/h.

13. Met de 5 Turbo van 1980 zette Renault een drifthappy widow maker met 160 pk op de wereld.

14. Het monsterlijk uitgebouwde, achterwielaangedreven homologatiemodel werd in Never Say Never Again achtervolgd door 007 himself (Sean Connery) op een motorfiets. Maar James slaagde er niet in om de vrouwelijke bestuurder te pakken te krijgen ...

15. In 2014 kreeg de Renault 5 zijn eigen film: Renault 5. Een korte tragikomedie van 5 minuten over een Iraans vluchtelingengezin met een Renault 5 in Nederland.



16. Na twaalf succesvolle jaren werd de oer-Vijf opgevolgd door de SuperCinq. Hij was ontworpen door Marcello Gandini, dezelfde man die de Lamborghini Miura schiep.

17. Behalve als snelle GT Turbo, leverde Renault de SuperCinq als chique Baccara. Die luxepoes had een 1,7-liter motor, leren bekleding, centrale vergrendeling en elektrische ramen vóór.



18. Na de introductie van de Clio (1990) werd de SuperCinq nog zes jaar doorgebouwd. Met de originele R5 mee, stond de teller toen op 7,3 miljoen stuks.