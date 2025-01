TEST Alpine A290: elektrische hot hatch, sneller en goedkoper dan Polo GTI

Tests

De klassieke hot hatch wordt met uitsterven bedreigd. Maar met de Alpine A290 wil het sportieve submerk van Renault laten zien dat er nog hoop is voor de compacte funauto. Ook al is-ie volledig elektrisch.

Met zijn karakteristieke retrodesign grijpt de Alpine A290 je meteen bij de lurven. Net als de elektrische Renault 5 is het ontwerp geïnspireerd op de iconische R5 uit de jaren 70. Maar als je 30 tot 50 pk meer aan boord hebt, moet je ook qua uiterlijk een beetje met de spierballen rollen.



De Alpine accentueert zijn extra power met 19-inch wielen in uitgeklopte wielkasten, stoere bumpers, brede skirts en robuuste velgen. De uitstulpingen in de achterportieren zijn een knipoog naar de luchtinlaten van de klassieke Alpine-­modellen met hun staartmotor. Maar dat had wat ons betreft niet gehoeven.



Ook in het donker is er geen twijfel mogelijk dat er een Alpine op je afkomt. Dankzij de speciale led-koplampen en mistlampen met een kruispatroon – geïnspireerd op rally-stickers uit het verleden – is de A290 zelfs 's nachts een eyecatcher.



Alpine A290 met 180 of 220 pk

Zodra je instapt, wordt het al duidelijk: deze auto heeft een sportieve missie. Diverse badges met de merknaam, extra geprofileerde sportstoelen en een leren stuur in Formule 1-stijl onderstrepen de ambities van de compacte Fransman. Twee opvallende knoppen stelen de show.



De rode ‘OV’-knop – nee, geen sneltoets om ov-baas Wouter Koolmees te bellen – staat voor ‘Overtake’ en geeft je maximale power voor snelle inhaalmanoeuvres. Hij zit er vooral voor de show, want door het stroompedaal volledig in te trappen (kick-down) bereik je hetzelfde effect. Daarnaast is er een blauwe draaiknop waarmee je de intensiteit van de regeneratie kunt instellen. Van rustig uitrollen tot een stomp in je maag.

Schakelknoppen à la Alpine A1110



En bij een sportieve auto, past eigenlijk geen transmissiehendel aan de stuurkolom zoals de Renault 5 die kent. In plaats daarvan heeft de Alpine A290 knoppen op de tunnelconsole, net als zijn broer en Porsche-­concurrent A110. Terwijl de Renault 5 de klant voorlopig slechts één vermogens­variant biedt (150 pk), krijgt de potentiële koper bij de A290 meteen een dilemma voorgeschoteld. Ga je voor de ‘beschaafde’ GT met 180 pk (vanaf 38.800 euro), of maak je de sprong naar de 220 pk sterke GT Performance (41.800 euro)?



Sneller dan Golf en Polo GTI



Behalve een snellere honderdsprint (6,4 in plaats van 7,4 s) en een hogere topsnelheid (180 vs. 170 km/h) krijg je bij de laatste ook elektrische verwarmde en inklapbare spiegels, rode remklauwen en extra sportief rubber om de wielen. Lastig? Misschien helpt het als we je vertellen dat de GT Performance net iets sneller naar de 100 sprint dan een nieuwe Volkswagen Polo GTI. En dat niet alleen, ook oudere Golfjes GTI laat je in je CO2-vrije stof bijten ...

Vind je 180 pk genoeg en ga je liever voor meer luxe, dan is de GT Premium (42.000 euro) een optie. Die biedt tweekleurig leren meubilair, een verwarmd stuur, een geluidsinstallatie van Devialet en blauwe daklijsten. Wil je het hoogste vermogen én luxe verwennerij? Dan rest niets anders dan voor 44.800 euro de Alpine A290 GTS te bestellen.



Bij de A290 draait het niet alleen om design en vermogen; het rijgedrag is minstens zo belangrijk. Met 6 centimeter extra spoorbreedte, aangepaste veren en dempers en dikkere stabilisatoren, moet de auto je het echte hot hatch-gevoel geven.



Alpine A290 bedoeld als praktische hot hatch

Inderdaad maakt de Alpine bij een sportieve rijstijl indruk met zijn mooie balans en lage ­zwaartepunt, terwijl het gewicht voor een EV binnen de perken blijft (1479 kg). Ook in scherpe bochten is-ie koersvast als de TGV, terwijl de sportstoelen bestuurder en bijrijder stevig in het zadel houden.



Al zouden handgrepen voor de passagiers best prettig zijn. Ook in de sportmodus, waarin de stuurrespons en gasinput worden aan­gescherpt, blijft de auto voorspelbaar en beheersbaar. Zelfs als je het ESP buiten ­werking stelt, zal de A290 nooit je strot afbijten. Dat is omdat Alpine naar eigen zeggen een dagelijks bruikbare hot hatch wilde maken en geen hardcore sportauto.

Indrukwekkend compromis



Na een paar rondjes op het Circuit Llucmajor beaamden de meer ervaren circuit­tijgers dat de auto inderdaad zijn beperkingen kent. Toch was het vertoonde compromis van veiligheid en rijplezier indrukwekkend. Als je met de Alpine A290 zo hard een korte bocht induikt dat de achteras een stapje opzij wil zetten, is dat vrij gemakkelijk op te vangen. En dan zit je al ver over de grenzen die de gemiddelde bestuurder niet eens zal op­­zoeken.



De remmen toonden zich op het circuit lekker bijterig en de vertraging bleef ondanks de zware belasting uitstekend. Ook fijn is dat de auto weliswaar heerlijk vlot van z’n plek komt, maar dat Alpine de versnelling zodanig heeft beteugeld, dat-ie heel natuurlijk aanvoelt. Na een paar nul-tot-honderd­jes hoef je dus niet je oogbollen in hun kassen terug te duwen.

Alpine A290 met natuurlijk nepgeluid



Voor veel liefhebbers van sportief rijden, vormen motor- en uitlaatgeluid een belangrijk deel van de beleving. Helaas kan de elektrische Alpine op dat punt zijn fossiele soortgenoten niet van repliek dienen.



Als je voor een uitvoering met het Devialet-audiosysteem kiest, wordt een geluid gegenereerd dat weliswaar op natuurlijke wijze gelijke tred houdt met de gasinput en zelfs met eventueel gripverlies, maar de aard van het geluid blijft gewoon elektrisch. Nu krijgen we het idee dat Doctor Emmett Brown uit Back to the Future elk moment het portier kan opentrekken om ons droevig toe te ­spreken: “Marty, I now say farewell and wish you Godspeed.” We zijn niet zo van de nepeffecten, maar in dit geval had een elektrisch gegenereerd viercilindergeluidje het fungehalte nog iets verder kunnen opkrikken.

Mooie balans



Ondanks zijn sportieve inslag blijft het rijcomfort van de Alpine acceptabel. Waar sommige hot hatches je nieren bij elke hobbel en kuil tot kidney pie willen verwerken, weet de A290 een mooie balans te vinden tussen sportiviteit en comfort.



Hoe praktisch is de Alpine A290 nu echt?



Wat praktische bruikbaarheid betreft scoort de Alpine met z’n kleine draaicirkel (10,2 m) en zijn voor dit formaat auto alleszins redelijke kofferbak (336 l). De hoge ­til­drempel is dan weer niet handig. Ook is het jammer dat er geen vlakke laadvloer ontstaat als je de achterbank neerklapt. En over de achterbank gesproken; daar kunnen twee volwassenen plaatsnemen, mits ze niet ­langer zijn dan 1,75 meter en maximaal schoenmaat 42 dragen.



De opbergmogelijkheden in het interieur zijn teleurstellend. Het dashboardkastje en de portiervakken zijn klein, er zijn geen bekerhouders en ook onder de tunnelconsole zoek je te­­vergeefs naar bergruimte. En dat terwijl de console zo hoog en breed is dat-ie constant ongewenste intimiteiten met de rechterknie van de bestuurder probeert aan te knopen.

Verbruik en actieradius Alpine A290 GTS



Ondanks een stevige rijstijl, realiseerden we tijdens onze testrit met de 220 pk sterke A290 GTS een verbruik van zo’n 17 kWh per 100 kilometer. Gezien de accu van 52 kWh, zou je dicht bij het opgegeven WLTP-bereik van 364 km in de buurt moeten komen. Snelladen doet de A290 minder vlot dan accelereren: 100 kW is het maximum. Daarmee laad je de Alpine A290 in 30 minuten op van 15 tot 80 procent. In een kwartier komt er 150 kilometer aan actieradius bij. In Nederland zul je dan ook niet snel last hebben van overmatige laadstress of overdreven lange laadpauzes.

Verkoopkansen Alpine A290



Vooralsnog kent de Alpine A290 eigenlijk maar één elektrische concurrent: de vrijwel even krachtige, maar iets goedkopere Mini Cooper E en SE. Alleen heeft dat tweetal een kleinere batterij en dito actieradius. In de fossiele ­sector heb je wel de eerdergenoemde Volkswagen Polo GTI, die met 207 pk en een honderdsprint van 6,5 tellen voor 46.990 euro in de Nederlandse prijslijst staat.



Gezien het totaalpakket van uiterlijk, kosten en rijplezier, slaat de weegschaal voor mij door naar de Alpine. En ik ben vast niet de enige. Dat kan het kleine merk wel gebruiken. Mogelijk dat het - net als Lexus dankzij de LBX - zijn Europese verkoopcijfers in 2025 ziet verdubbelen.