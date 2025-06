Peugeot E-208 GTi sprint net zo snel als een Porsche én doet nostalgisch

Nieuws

De bloedsnelle Peugeot E-208 GTi moet ouderwets hothatch-rijplezier terugbrengen in de betaalbare klasse. Anders dan de Renault 5 is het geen retro-ontwerp, toch verwijst-ie ook naar een roemruchte voorganger.

In de jaren 80 was de Peugeot 205 de redder van het merk. Hij kreeg dan ook de bijnaam ‘een sterk nummer’. Uiteraard was de 205 leverbaar met de destijds gebruikelijke bescheiden benzinemotoren. Maar hij werd ook aangeboden met een dikke dieselmotor, als cabrio en hot hatch: de 205 GTi.

Eén van de meest exclusieve 205’s GTI was de Le Mans-versie, die speciaal voor de Zweedse markt werd samengesteld. Daarbij is de 24 Uur van Le Mans de beroemdste Franse autosportwedstrijd, dus geen wonder dat Peugeot dit evenement uitkoos als decor voor de introductie van de E-208 GTi.

Kijk eens naar die 18-inch wielen waarop de Peugeot E-208 GTi je beeld komt binnenrollen. Hoewel ze maar zeven gaten hebben, wekken ze bij ons sterke associaties met de achtgaats exemplaren die de 130 pk sterke 205 GTI 1.9 sierden. High-performance Michelin Pilot Sport Cup 2-banden moeten voor extra kleefkracht zorgen.

Zo herken je de Peugeot E-208 GTi

De E-208 GTI ligt 30 mm op het asfalt dan de gewone E-208 en ook de spoorbreedte is vergroot. Aan de voorkant met liefst: 56 mm, achter bedraagt de toename 27 mm.

Gelukkig heeft Peugeot de E-208 GTi niet voorzien van giga spoilers en ontsierende luchthappers. Voor extra onderscheidend vermogen kreeg de E-208 GTi diverse rode accenten, net als bij de 205 GTi destijds. De elektrische nieuwkomer heeft ze in de grille, de verbrede spatbordranden en de koplampen.

De kleur is rood

Binnenin springt vooral de overeenkomst met de stoelen van het eighties-icoon in het oog. Ook bij de 208 loopt er een rode bies over het midden van de zittingen en de rugleuning. Vuurrode vloerbedekking zorgt voor een knallende finishing touch.

Aan luxe ontbreekt het een GTI-piloot aan weinig tot niets. Hij/zij beschikt over een uitgebreid infotainmentsysteem met TomTom-navigatie, stembediening en draadloze smartphone-integratie. Alcantara op het stuurwiel en aan weerszijden van de middenconsole, chique stoelbekleding extra dikke vloermatten brengen het sowieso al mooie 208-nterieur naar een hoger niveau.

Net zo snel als een nieuwe Porsche

Technisch haakt de Peugeot E-208 GTi aan bij zijn heftigste neefje binnen het Stellantis-concern, de Alfa Romeo Junior Veloce. Dat betekent dat de elektromotor 280 pk bij elkaar zoemt en een koppel van 345 Nm optrommelt.

Daarmee sprint het Franse powerpack in 5,7 seconden naar de 100 km/h. Dat is exact even snel als een Porsche Macan Electric RWD … De topsnelheid van 180 km/h is dan weer relatief bescheiden. Om alle power ook in krappe bochten efficiënt op het wegdek te brengen, krijgt de E-208 GTi een sperdifferentieel. Bij de voorwielen springen de rode remklauwen in het oog. Maar belangrijker zijn de vier zuigers waarmee ze op de extra grote schijven (355 mm) worden gedrukt.

E-208 GTI is zware concurrent voor Alpine A290

Qua power troeft de E-208 GTi zijn belangrijkste Franse concurrent, de Alpine A290, duidelijk af. Want de snelle broer van de succesvolle Renault 5 komt in z’n krachtigste gedaante niet verder dan 220 pk en 300 Nm. Al staat dat het rijplezier niet in de weg.

Actieradius Peugeot E-208 GTi

Je zou het bijna vergeten bij een auto die als hot hatch in de markt gezet, maar je hebt ook nog zoiets als actieradius. Nou, die is nog net oké, maar verwacht geen wonderen. De batterij van de elektrische Peugeot 208 GTi heeft een netto capaciteit van 51 kWh, waarmee het WLTP-bereik op 350 kilometer komt.

Het snellaadvermogen van 100 kW is evenmin sensationeel, maar zorgt er alsnog voor dat het laden van 20 naar 80 procent in minder dan een halfuur gepiept is.

Wanneer komt de Peugeot E-208 GTi op de markt?

Zo, en dan hadden we je hier graag verteld wat de prijs van de E-208 GTi wordt, maar die heeft Peugeot nog niet bekendgemaakt. Net zo min als de introductiedatum. Wel heeft Peugeot aangegeven dat het GTi-label exclusief terugkeert voor elektrische modellen.

Wat dat betreft hebben de Fransen geleerd van de GTX-misser die Volkswagen met z'n snelle EV's heeft gemaakt. Afhankelijk van het succes van de E-208 GTi, zouden ook andere Peugeot-modellen een GTi-variant kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de Peugeot 308 of 3008.