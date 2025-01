Alfa Romeo doet iets waar liefhebbers blij van worden (maar natuurbeschermers niet)

Nieuws

Alfa Romeo zit in de hoek waar de klappen vallen. Er moet heel wat veranderen wil het roemruchte Italiaanse automerk uit het huidige verkoopdal klimmen. Het eerste wat op de schop gaat, is iets waarnaar liefhebbers jaren hebben uitgekeken.

Van de hybride Alfa Romeo Tonale en de elektrische en hybride Alfa Romeo Junior gaan de meeste Alfa-harten niet sneller kloppen. In de ogen van liefhebbers is het gaafste model de niet-hybride Alfa Romeo Giulia, maar de sedan raakt op leeftijd. En dat je bij de instapper Veloce meteen 280 pk krijgt, is leuk, maar van de prijs verslik je je spontaan in je espresso. Die bedraagt namelijk 81.900 euro.

De Alfa Romeo Stelvio dan? Ja, het is een SUV, maar wel eentje die geweldig rijdt. Helaas beginnen ook voor de Stelvio de jaren te tellen. En voor de eveneens 280 pk sterke Veloce moet je zomaar 93 mille neertellen.

Dealers luiden de noodklok

Vanwege de tegenvallende verkopen zitten dealers met hun handen in het haar, vooral in Amerika. Bij hen komen ongeveer evenveel mensen langs als bij het beroemde optreden van Andrea Bocelli op 12 april 2020 voor de dom van Milaan. Vanwege de coronapandemie mocht daar geen publiek bij aanwezig zijn. Amerikaanse dealers luiden de noodklok, maar de nieuwe CEO van Alfa Romeo Amerika stelt ze gerust.

Deze Chris Feuell bevestigt volgens carscoops.com dat het doel van Alfa Romeo om vanaf 2027 alleen maar elektrische auto's te bouwen, wordt geschrapt. In plaats hiervan gaat het merk zich richten op een multi energy strategy. In feite bedoelt mevrouw Feuell dat Alfa Romeo naast EV's ook benzineauto's (al dan niet hybride) blijft bouwen. Maar die vage term hoopt ze waarschijnlijk te voorkomen dat klimaatactivisten meteen de eerste de beste snelweg bezetten.

"Alfa Romeo heeft momenteel 110 dealers in Amerika en het wordt een hele uitdaging voor ze om te overleven met alleen een elektrisch aanbod", aldus de CEO.

Alfa-verkopen storten in

De zorgen van Feuell worden onderbouwd door keiharde cijfers. In 2024 daalde de Alfa-verkopen in Amerika met 19 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Dealers registreerden in het enorme land slechts 8865 nieuwe auto's. In het laatste kwartaal kelderden de verkopen zelfs met 38 procent ten opzichte van 2023. Wat een beetje hoop geeft, is dat het nieuwste model, de Junior, in Amerika nog niet leverbaar is. Maar zitten de Amerikanen wel te wachten op een compacte crossover? Alfa Romeo zelf twijfelt ook nog.

Ook in Nederland zijn de Alfa-verkopen teleurstellender dan de zangkunsten van Gordon. Over heel 2024 werden 377 (!) auto's verkocht. Alleen al van de Dongfeng Box werden 100 stuks geregistreerd. DS verkoopt beter (565) en zelfs een Chinese nieuwkomer als Xpeng haalde hogere verkoopaantallen (1293).

Alfa Romeo blijft benzineauto's bouwen

Mevrouw Feuell is nog maar net begonnen en krijgt dus nu al de liefhebbers op haar hand. De opvolgers van de Giulia en Stelvio worden niet alleen elektrisch, zoals de bedoeling was, maar krijgen ook hybride-uitvoeringen en benzinemotoren. Dat beide modellen op een platform van eigenaar Stellantis komen te staan, moeten liefhebbers maar even vergeten. Een model volledig in eigen huis ontwikkelen, is voor een klein merk als Alfa Romeo nu eenmaal niet meer van deze tijd.