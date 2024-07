Alfa Romeo Junior review - waarom liefhebbers opgelucht kunnen ademhalen

Tests

De Alfa Romeo Junior is het eerste volledig elektrische model in de 114-jarige geschiedenis van Alfa Romeo. Liefhebbers houden hun hart vast. Klopt het sportieve hart als vanouds? Met die vraag in ons achterhoofd zochten we het circuit op met de de 280 pk sterke Junior Veloce.

Wat is opvallend aan de Alfa Romeo Junior?

De Junior is de eerste elektrische Alfa Romeo die het roemruchte automerk uit 1910 uitbrengt. Voor liefhebbers is dat even slikken. Zodra ze weer op adem zijn gekomen, krijgen ze nog een klap te verwerken. De Junior is immers de zoveelste auto op het e-CMP-platform van Stellantis. In de basis is het niets meer of minder dan een elektrische Peugeot 208, Opel Corsa, Jeep Avenger en Lancia Ypsilon.

Het goede nieuws is dat sinds Stellantis de adoptiepapieren heeft getekend er weer leven in Alfa Romeo zit. Het merk was op sterven na dood en had op een gegeven moment alleen de Alfa Romeo Giulia en de Alfa Romeo Stelvio nog in z'n programma. Maar die zijn peperduur. De Junior moet weer een echte Alfa voor het volk worden. Zoals eerder de Alfasud, de Alfa 33, de Alfa 145/146 en de Mito.

Alfa Romeo heeft veel moeite genomen om de niet-Italiaanse afkomst van de Junior te verbloemen. De carrosserie en het interieur zijn rijkelijk voorzien van het beroemde logo met de slang en de merknaam die in sierlijke letters wordt uitgeschreven. De auto moest sportiviteit uitstralen en dat is gelukt. Al heeft de Junior Elettrica geen dikke eindpijpen zoals bij de 147 GTA. Ook het topmodel, de 280 pk sterke Veloce waarmee wij hebben gereden, heeft ze niet. Maar de elektromotor is nieuw en vind je in geen enkel ander model van Stellantis. Toch een beetje exclusief dus.

Met dat vermogen kun je alle andere auto’s op hetzelfde platform om de oren slaan. Daar moeten liefhebbers wel van smullen. Ook de aangekondigde Lancia Ypsilon HF krijgt zoals het er nu naar uitziet minder vermogen (240 pk). Al houden we er rekening mee dat dit nog wordt aangepast. Verder zegt Alfa Romeo dat het onderstel is afgestemd op de sportieve wensen die het merk op zijn verlanglijstje heeft staan. Zo is de Junior Veloce de eerste voorwielaangedreven EV in zijn segment met een torsen-sperdifferentieel.

De sterkste Junior laat dus 280 pk op de voorwielen los. Dat is meer dan de 250 pk sterke Alfa 147 GTA in huis had. En die had al ‘wat’ moeite om zijn vermogen adequaat naar het asfalt te brengen. Gelukkig gaat dit de Junior een stuk beter af (zie de volgende vraag).

Wat is goed aan de Alfa Romeo Junior?

Alfa Romeo heeft ervoor gekozen de Junior Veloce op het eigen circuit in Balocco te introduceren, op een uurtje rijden van Milaan, waar het merk ooit is begonnen. Hier konden we onze lieve gang gaan, zolang we maar netjes achter de pace car bleven, een witte Giulia. Die had er flink de sokken in, en dus wij ook.

Bochten die we normaal met 40 km/h of minder naderen, namen we nu met meer dan het dubbele. De Junior vond het allemaal prima; je kan heel hard zonder dat je de controle verliest of het idee krijgt dat je te ver bent gegaan. Je kunt hem heel precies plaatsen en het leuke is: de Junior houdt wat speelruimte over. Hij kwispelt wat, glijdt wat over de voorwielen, corrigeert zichzelf en maakt de bocht af. Aan grip geen tekort.

Zodra we de bocht uitrijden, trappen we het rechterpedaal in en snelt het 4,17 meter lange ‘Alfaatje’ vooruit. Van 280 pk pure elektrokracht en 345 Nm die vanaf 250 toeren per minuut paraat staat, hadden we verwacht dat we in de leuning van de sportstoel gedrukt zouden worden. Maar dit gebeurt niet; het is een lineaire versnelling, zonder dat je maag zich meteen omkeert.

Over de stoelen gesproken: die zitten fantastisch en houden je stevig op je plek, ook als je met hoge snelheid door de bocht knalt. Het stuur laat zich lekker beetpakken en staat mooi verticaal. Het geluid dat de kleinste Alfa tijdens het accelereren produceert, is nep, maar doet je toch wat. Al blijft het beschaafd en denken we met weemoed terug aan het knetterende uitlaatgeluid van de Alfasud QV en de 33 1.7 QV. Het gerommel van een elektrische Abarth klinkt veel agressiever, en daar moet je maar net van houden.

Wat kan beter aan de Alfa Romeo Junior?

Het asfalt van het circuit was soms zo glad als een biljartlaken, maar op enkele plekken nog slechter dan een Belgische snelweg. Dat was goed te merken, maar we reden dan ook in de meest sportieve stand van Alfa’s bekende DNA-systeem, Dynamic. Daarin staat comfort met 1-0 achter ten opzichte van sportiviteit. In de stand Natural reed de Junior iets comfortabeler, maar de achteras leek alsnog wat moeite te hebben met korte drempeltjes. Zodra we langer in de auto kunnen rijden en ook de openbare weg op kunnen, weten we meer.

Verder heeft Alfa Romeo het over een auto voor alledag, ook als je kinderen hebt. Die moeten op de achterbank dan wel de kleermakerszit aannemen, want de beenruimte is minimaal. Dat komt vooral door de dik aangezette sportstoelen van de Veloce. Wellicht valt het in de normale versies wel mee. Sowieso stap je wat ongemakkelijk in door de kleine portieropening. De bagageruimte van 400 liter is dan wel weer prima. Het laadsnoer past in de frunk op een speciaal daarvoor bestemde plek.

Dat de Alfa Romeo Junior een kind van Stellantis is, zie je ook terug in het interieur. Bepaalde delen van het dashboard en bediening herken je van andere modellen. Is dat erg? Nee, niet echt. De keiharde kunststof die je hier en daar tegenkomt, vinden we gezien de prijs (zie de volgende vraag) kwalijker. Dat Alfa Romeo hier en daar alcantara heeft gebruikt, verzacht het leed enigszins.

De ronde kokers achter het stuur zijn leuk gevonden en typisch Alfa, maar jammer is dat het digitale instrumentarium dan weer zo vierkant is als een blok pecorino. Met als gevolg dat je aan de zijkanten een lelijk afdekkapje ziet. Dat moet mooier kunnen.

En dan de prijs van de Alfa Romeo Junior ...

De medewerkers die aan de Alfa Romeo 4C, 8C en Giulia en Stelvio Quadrifoglio hebben gewerkt, hebben ook met hun handjes aan de krachtigste Junior gezeten. Hun uurloon ligt waarschijnlijk hoger dan van hun collega's, want met een vanafprijs van 48.000 euro is de Junior Veloce geen koopje.

Dat is veel geld voor een auto in het B-segment, ook al krijg je 280 pk. Als je met minder vermogen genoegen neemt, mag je de Junior voor 9000 euro minder mee naar huis nemen. Dan krijg je de bekende aandrijflijn met 156 pk en 54 kWh-batterij die je ook in bijvoorbeeld de elektrische Fiat 600 en Jeep Avenger vindt. Voor jouw beeldvorming: de Fiat kost 35.990 euro en de Jeep is er vanaf 38.500 euro.

Overigens vind je in de Veloce geen grotere batterij, die heeft nog gewoon een capaciteit van 54 kWh. Alfa Romeo geeft een theoretische actieradius op van 334 kilometer. De gewone Junior komt 410 kilometer ver. De 0-100 km/h acceleratie kost je 5,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 200 km/h.

Wat vind ikzelf van de Alfa Romeo Junior?

Zoals altijd bij een nieuwe Alfa Romeo zijn de verwachtingen hoog, vooral wat de rijeigenschappen betreft. Liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen, want in elk geval de Junior Veloce rijdt ontzettend leuk voor wie er graag een sportieve rijstijl op nahoudt en in een auto beleving en emotie zoekt.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een auto die dichter op de weg ligt, ook al heeft de sterkste Junior een met 25 mm verlaagd onderstel. Mijn Mini Cooper trek ik als het ware meer aan en daar houd ik van.

Maar ik draag het merk Alfa Romeo een warm hart toe. Als ik ergens 48.000 euro had rondslingeren, zou ik er beslist over nadenken. Mijn eerste auto was een Alfasud 1.5 QV en die reed geweldig. Dat de Junior achterin echt Junior is, maakt mij als single man niets uit.